Αυτές οι αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πραγματοποιούν πτήσεις στη Μέση Ανατολή

Μεταξύ των προορισμών η Αθήνα, το Μιλάνο, η Γενεύη, το Μόναχο και το Παρίσι.

Παρά τις αναταράξεις στην περιοχή, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες συνεχίζουν να πραγματοποιούν περιορισμένες πτήσεις προς και από τη Μέση Ανατολή, προσαρμόζοντας τα δρομολόγιά τους μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων ή με μειωμένο πρόγραμμα.

Qatar Airways: Οι πτήσεις από τη Ντόχα δεν πραγματοποιούνται. Ορισμένες πτήσεις από το Μουσκάτ και το Ριάντ θα ξεκινήσουν σήμερα.

Emirates: Υπάρχουν περιορισμένες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω των ασφαλών αεροδιαδρόμων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Etihad Airways: Προσφέρει περιορισμένο αριθμό πτήσεων από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι.

El Al Israel Airlines: Προγραμματίζει εννέα πτήσεις προς το Τελ Αβίβ την Πέμπτη από εννέα ευρωπαϊκές πόλεις, όπως Αθήνα, Μιλάνο, Γενεύη, Μόναχο και Παρίσι.

Israir: Έχει προγραμματίσει πέντε πτήσεις προς το Τελ Αβίβ την Πέμπτη από Ρώμη, Βερολίνο, Αθήνα, Μπατούμι και Ροβανιέμι.

Arkia: Προγραμματίζει μία πτήση από τη Ρώμη προς το Τελ Αβίβ την Πέμπτη, με περισσότερες τις επόμενες ημέρες.

Turkish Airlines: Ακύρωσε ορισμένες πτήσεις από και προς το Μπαχρέιν, το Ιράν, το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Συρία και τα ΗΑΕ, καθώς και τις σαουδικές πόλεις Νταμάμ και Ριάντ.

Air France: Αναστέλλει τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ μέχρι τις 6 Μαρτίου. Δεν θα πραγματοποιεί πτήσεις προς το Τελ Αβίβ και τη Βηρυτό τουλάχιστον μέχρι τις 8 Μαρτίου.

Air India: Έχει προγραμματίσει μία πτήση την Πέμπτη στη διαδρομή Μουμπάι-Ντουμπάι-Νέο Δελχί, χρησιμοποιώντας μεγαλύτερο αεροσκάφος για να μεταφέρει τους επιβάτες που έχουν αποκλειστεί κατά την επιστροφή.

