Αφθώδης πυρετός: Καταγγελίες για «πτώματα που κολυμπούν» - Πώς σχολιάζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των Οικολόγων, η οποία συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό, κτηνοτρόφοι καταγγέλλουν ότι δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα ασφαλείας στη διαδικασία ταφής των νεκρών ζώων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «φωτογραφίες από την τάφρο ταφής δείχνουν τα πτώματα να ‘‘κολυμπούν’’ μέσα στο νερό. Υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τη στεγανοποίηση της τάφρου, ώστε να μην επηρεαστούν τα υπόγεια νερά και το έδαφος. Επίσης, φωτογραφίες δείχνουν τα μολυσμένα πτώματα να οδηγούνται στην τάφρο για ταφή μέσα σε ανοικτά φορτηγά, με κίνδυνο διασποράς της ασθένειας. Ο χώρος της τάφρου δεν είναι στεγασμένος και κλειστός και η δυσοσμία απλώνεται στην περιοχή, μέχρι και σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων».

Σχολιάζοντας αναφορές όπως οι πιο πάνω, η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσίων, Σωτηρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι η κυκλοφορία των φωτογραφιών της προκαλούν λύπή. «Δεν πρέπει αυτά τα στενάχωρα πράγματα να είναι στη δημοσιότητα. Πρέπει να σεβαστούμε και τους ανθρώπους που χάνουν τα ζώα τους και την περιουσία τους και όχι να τα δημοσιοποιούμε», είπε.

Για την καταγγελία που δέχτηκαν οι Υπηρεσίες, ότι δεν έχουν εφαρμόσει τις σωστές πρόνοιες ταφής, ανέφερε: «Είναι ένα σημείο ταφής, ένας μαζικός τάφος, ο οποίος τηρεί όλες τις υγειονομικές πρόνοιες, για τις οποίες συντονίστηκαν πέντε κυβερνητικά Τμήματα (Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Υδάτων, Γεωλογικής Επισκόπησης, Κτηματολογίου και Οικήσεως). Έχουν τεθεί για αυτά τα σημεία πρόνοιες με τη συνεισφορά όλων, χρησιμοποιούνται ειδικά υλικά στεγανοποίησης, όπως ασβέστης και άργυλος και απολυμαντικά, για μείωση της μετάδωσης του ιού. Όλα αυτά γίνονται με κάποιες συγκεκριμένες πρόνοιες. Άα δεν είναι δυνατό να βγαίνουν στην επιφάνεια τέτοιες φωτογραφίες, με αποτέλεσμα να ταράζεται ο κτηνοτρόφος και ο κόσμος. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δηλαδή αν ήταν ένας τάφος ανθρωπων θα το δείχναμε;»

Ακολούθησε αναλυτική ανακοίνωση για το θέμα απότις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες:

Σε ό,τι αφορά σημερινή ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασίας Πολιτών σχετικά με τις συνθήκες διαχείρισης και ταφής των νεκρών ζώων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

Οι χώροι που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και ταφή των ζώων επιλέγονται στη βάση συγκεκριμένων τεχνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών που καθορίζονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, περιλαμβανομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης.

Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα, ενώ εφαρμόζονται μέτρα στεγανοποίησης και απολύμανσης, όπως η χρήση κατάλληλων υλικών και απολυμαντικών, με στόχο τη μείωση του ιικού φορτίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναφέρονται περαιτέρω ότι:

Η τάφρος ταφής είναι στεγανοποιημένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό συγκρατούνται υγρά στον χώρο της τάφρου. Το υγρό που παρατηρείται είναι απολυμαντικό, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των μέτρων βιοασφάλειας για τη μείωση του ιικού φορτίου. Η μεταφορά των ζώων από τη μονάδα θανάτωσης προς τον χώρο ταφής γίνεται με φορτηγό και αφορά πολύ μικρές αποστάσεις, εντός της μολυσμένης περιοχής. Συγκεκριμένα, η διακίνηση πραγματοποιείται μεταξύ γειτονικών τεμαχίων, σε απόσταση μικρότερη του ενός τεμαχίου μεταξύ των επηρεαζόμενων μονάδων. Η διακίνηση αυτή περιορίζεται αποκλειστικά εντός της μολυσμένης κτηνοτροφικής περιοχής και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται μεταφορά εκτός αυτής. Στην άμεση γύρω περιοχή δεν υπάρχουν άλλες κτηνοτροφικές μονάδες που να ενέχουν κίνδυνο διασποράς της νόσου. Διευκρινίζεται επίσης ότι η τάφρος ταφής θα σφραγιστεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θανάτωσης όλων των ζώων της επηρεαζόμενης μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα διαχείρισης. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη οσμών κατά τη διαδικασία ταφής αποτελεί αναμενόμενο φαινόμενο σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν σχετίζεται με τη μετάδοση της νόσου, η οποία μεταδίδεται μόνο μέσω συγκεκριμένων βιολογικών μηχανισμών και όχι μέσω της οσμής.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά για την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων περιορισμού της νόσου, σε συνεχή συντονισμό με τις ευρωπαϊκές αρχές και με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου και της κτηνοτροφικής παραγωγής. Η δημοσιοποίηση αποσπασματικών φωτογραφιών χωρίς την ολοκληρωμένη και πραγματική διάσταση και χωρίς τη σωστή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές, συμβάλλει στη μη σωστή ενημέρωση των πολιτών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είναι στη διάθεση όλων για παροχή ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης.

Κλείνοντας, επαναλαμβάνεται η έκκληση προς όλους για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης.