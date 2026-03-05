Στάθηκε δίπλα στους ηλικιωμένους η Βουλή - Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που δίνει τέλος σε πρακτικές αυθαίρετων διακρίσεων εις βάρος τους

Με ευρεία πλειοψηφία 49 ψήφων υπέρ και 1 κατά, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε σήμερα, 5 Μαρτίου 2026, την πρόταση νόμου της Βουλεύτριας του Volt Αλεξάνδρας Ατταλίδου, θέτοντας τέλος σε πρακτικές αυθαίρετων διακρίσεων εις βάρος οδηγών, κυρίως τρίτης ηλικίας, στην ασφάλιση οχημάτων.

Σε ανακοίνωση της βουλεύτριας αναφέρεται ότι η νέα νομοθεσία καθιερώνει σαφείς κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, απαγορεύοντας την άρνηση ασφάλισης, τη μη ανανέωση ασφαλιστηρίων ή τις δυσανάλογες αυξήσεις ασφαλίστρων όταν αυτές βασίζονται αποκλειστικά στην ηλικία.

Παράλληλα, συνεχίζει στην ανακοίνωση, εισάγεται υποχρέωση γραπτής και τεκμηριωμένης αιτιολόγησης προς τον πολίτη σε περίπτωση αύξησης ασφαλίστρων ή άρνησης ασφάλισης, καθώς και μηχανισμοί εποπτείας και εξέτασης σχετικών παραπόνων.

Όπως τονίζεται από την βουλεύτρια, η ψήφιση της πρότασης καλύπτει ένα σοβαρό θεσμικό κενό προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η ηλικία δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως αυτόματος λόγος αποκλεισμού από μια υποχρεωτική υπηρεσία όπως η ασφάλιση οχημάτων.

Διαβάστε Σχετικά:

Σε δήλωσή της μετά την ψήφιση της πρότασης, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε: «Η σημερινή απόφαση της Βουλής αποτελεί μια καθαρή θεσμική τοποθέτηση απέναντι στις διακρίσεις. Η ηλικία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την ασφάλιση και την κοινωνική ζωή. Οι άνθρωποι που σήμερα επηρεάζονται είναι η γενιά που εργάστηκε, πλήρωσε φόρους και στήριξε την κοινωνία μας. Δεν ζητούν προνόμια - ζητούν σεβασμό και ίση μεταχείριση. Η ευρεία υπερψήφιση της πρότασης και η καταψήφιση σχετικών τροπολογιών δείχνει ότι όταν πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα, η Βουλή μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αναλογεί.»

Κατά την ίδια, η σημερινή ψήφος της Ολομέλειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ισότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην ασφαλιστική αγορά, ενώ παράλληλα στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι τα δικαιώματα των πολιτών τρίτης ηλικίας δεν μπορούν να αγνοούνται.