Η Νορβηγία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία

Τα μέτρα ασφαλείας μετά την επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3) ενισχύει η Νορβηγία την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η νορβηγική αστυνομία δήλωσε την Κυριακή (8/3) ότι αναζητά έναν ή περισσότερους πιθανούς δράστες μετά από έκρηξη έξω από την αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο, προσθέτοντας ότι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ύποπτοι.

Οι αρχές δήλωσαν ότι εξετάζουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για την έκρηξη, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να επρόκειτο για σκόπιμη επίθεση που συνδέεται με τον τρέχοντα πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Είναι φυσικό να το βλέπουμε αυτό στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας και ότι θα μπορούσε να είναι μια επίθεση που στοχεύει σκόπιμα την αμερικανική πρεσβεία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φρόντε Λάρσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία έχει αυξήσει την παρουσία της γύρω από την πρεσβεία και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας σε όλο το Όσλο μετά το περιστατικό. Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται επίσης γύρω από εβραϊκές τοποθεσίες και εντός της ιρανικής διασποράς της Νορβηγίας.

Πηγή: cnn.gr