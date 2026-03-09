Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ηγέτης του Ιράν: Σκληροπυρηνικός, με χαμηλό προφίλ και τεράστια περιουσία

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, εξελέγη νέος ηγέτης του Ιράν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αναδείχθηκε ηγέτης του Ιράν, έχοντας καλλιεργήσει εδώ και χρόνια στενούς δεσμούς με τους επίλεκτους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ενισχύοντας την επιρροή του στο θρησκευτικό κατεστημένο.

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Όπως έγραφε το Reuters, πρόκειται για ισχυρό κληρικό μεσαίας βαθμίδας, που έχει αντιταχθεί στους μεταρρυθμιστές που επιδιώκουν προσέγγιση με τη Δύση στο πλαίσιο των προσπαθειών περιορισμού του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και εδώ και καιρό αντιτίθεται στην παραχώρηση μεγαλύτερων ελευθεριών.

«Διαθέτει ισχυρή βάση και στήριξη μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης, ιδιαίτερα ανάμεσα στις νεότερες, πιο ριζοσπαστικές γενιές», δήλωσε ο Κάσρα Ααράμπι, επικεφαλής έρευνας για τους Φρουρούς της Επανάστασης στον οργανισμό United Against Nuclear Iran, μια αμερικανική πολιτική οργάνωση.

Με χαμηλό προφίλ, δραστηριοποιούνταν στη σκιά της εξουσίας του πατέρα του

Ο 56χρονος αποτελεί μια επιδραστική αλλά απομονωμένη προσωπικότητα, που δραστηριοποιούνταν επί χρόνια στη σκιά της εξουσίας του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Μιλώντας προ ημερών στους NYTimes, ο αλί Νασρ, ειδικός στο Ιράν και στο σιιτικό Ισλάμ στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι η επιλογή του Μοτζτάμπα δείχνει ότι επικρατεί «η πιο σκληροπυρηνική πλευρά του καθεστώτος που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης».

Ο Χαμενεΐ έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας δημόσιες διαλέξεις, κηρύγματα της Παρασκευής ή πολιτικές ομιλίες – σε τέτοιο βαθμό ώστε πολλοί Ιρανοί να μην έχουν καν ακούσει τη φωνή του, παρότι εδώ και χρόνια γνώριζαν ότι αποτελούσε ένα ανερχόμενο πρόσωπο μέσα στο θεοκρατικό κατεστημένο.

Κληρικός μεσαίας βαθμίδας

Ο Χαμενεΐ άρχισε να αναπτύσσει στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) από νεαρή ηλικία, όταν υπηρέτησε στο Τάγμα Χαμπίμπ της δύναμης κατά τη διάρκεια πολλών επιχειρήσεων στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

Πολλοί από τους συντρόφους του, μεταξύ των οποίων και άλλοι κληρικοί, κατέλαβαν αργότερα υψηλές θέσεις στον μηχανισμό ασφάλειας και πληροφοριών της τότε νεοσύστατης Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται υπό αμερικανικές και δυτικές κυρώσεις, φέρεται επίσης να έχει δημιουργήσει μια οικονομική αυτοκρατορία με περιουσιακά στοιχεία σε πολλές χώρες, σύμφωνα με δημοσιεύματα δυτικών μέσων ενημέρωσης.

Το όνομά του δεν πιστεύεται ότι εμφανίζεται σε καμία από τις φερόμενες συναλλαγές, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μετακινήσει δισεκατομμύρια δολάρια όλα αυτά τα χρόνια μέσω ενός δικτύου συνεργατών και προσώπων που συνδέονται με το ιρανικό κατεστημένο.

Το Bloomberg συνέδεσε τον Χαμενεΐ με τον Αλί Ανσάρι, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας στα τέλη του περασμένου έτους, όταν η τράπεζά του, Bank Ayandeh, διαλύθηκε αναγκαστικά από το κράτος αφού χρεοκόπησε, λόγω της χορήγησης δανείων σε ανώνυμους «ημετέρους» και της συσσώρευσης τεράστιων χρεών. Η διάλυση της τράπεζας συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση του ήδη υψηλού πληθωρισμού στο Ιράν, καθιστώντας τους πολίτες φτωχότερους, καθώς μέρος των ζημιών καλύφθηκε με δημόσιους πόρους.

Ούτε ο Χαμενεΐ ούτε ο Ανσάρι έχουν τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις μεταξύ τους σχέσεις και τις σχετικές κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την αγορά πολυτελών ακινήτων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι αγιατολάχ

Τα θρησκευτικά προσόντα του Χαμενεΐ αποτελούν επίσης σημείο αντιπαράθεσης, καθώς είναι χοτζατολεσλάμ, δηλαδή κληρικός μεσαίας βαθμίδας, και όχι αγιατολάχ, που αποτελεί ανώτερο βαθμό στην ιεραρχία.

Ωστόσο, ούτε ο πατέρας του ήταν αγιατολάχ όταν έγινε ηγέτης της χώρας το 1989. Τότε ο νόμος τροποποιήθηκε ώστε να μπορέσει να αναλάβει την ηγεσία, επομένως μια παρόμοια προσαρμογή φαίνεται πως έγινε και στην περίπτωσή του.

