«Δεν είμαι ευχαριστημένος»: Νέα αντίδραση Τραμπ στην ανακοίνωση διαδόχου του Χαμενεΐ

«Δεν είμαι ευχαριστημένος», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανακοίνωση από τα ιρανικάμέσα ενημέρωσης ότι ο γιός του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ αναδείχθηκε διάδοχος. Έχουμε αρκετές φορές αφανίσει ιρανούς ηγέτες«, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News.

Aκόμη και πριν ανακοινωθεί το όνομα του διαδόχου στην Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν πρόκειται να διαρκέσει για πολύ» χωρίς την έγκριση των ΗΠΑ, καθώς η επιχείρηση «Επική Οργή» εισέρχεται στην δέκατη ημέρα με εκατέρωθεν βομβαρδισμούς και πολλαπλούς στόχους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

«Θα πρέπει να λάβει την έγκρισή μας», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο ABC News . «Αν δεν λάβει την έγκρισή μας, δεν θα αντέξει για πολύ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χρειάζεται να γυρίζουμε πίσω κάθε 10 χρόνια, όταν δεν έχεις έναν πρόεδρο σαν εμένα που δεν πρόκειται να το κάνει».

«Δεν θέλω οι άνθρωποι να πρέπει να γυρίσουν πίσω σε πέντε χρόνια και να κάνουν το ίδιο πράγμα ξανά ή, χειρότερα, να τους αφήσω να έχουν πυρηνικά όπλα», συνέχισε ο πρόεδρος.

Πηγή: Fox News