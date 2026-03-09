Fact Check: Αμερικανικός ο πύραυλος που έπληξε το σχολείο στο Ιράν με 175 νεκρούς, ανάμεσα τους 168 παιδιά

Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Το υλικό που δημοσιεύτηκε από ιρανικό πρακτορείο και αναλύθηκε από ερευνητές δείχνει πύραυλο Tomahawk να πλήττει εγκατάσταση των Φρουρών της Επανάστασης στο Μινάμπ

Αμερικανικός ήταν τελικά ο πύραυλος που έπληξε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση που δίπλα λειτουργούσε σχολείο θηλέων όπου φέρεται να σκοτώθηκαν 175 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αλικάκος, επικεφαλής της ομάδας ελέγχου γεγονότων ellhnikahoaxes.gr

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως νέο βίντεο δείχνει έναν αμερικανικό πύραυλο Tomahawk να χτυπά μια εγκατάσταση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στο Μινάμπ του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, δείχνοντας για πρώτη φορά ότι οι ΗΠΑ έπληξαν την περιοχή. Το βίντεο δημοσίευσε το Mehr News και ο γεωεντοπισμός έγινε από τη γνωστή ερευνητική ομάδα Bellingcat.

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο γνωστός δημοσιογράφος/ερευνητής του BBC, Shayan Sardarizadeh, που εξειδικεύεται στον έλεγχο ψευδών ειδήσεων.

Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που συμμετέχει στον πόλεμο και είναι γνωστό ότι διαθέτει πυραύλους Tomahawk.

Το βίντεο φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ήταν ιρανικός ο πύραυλος που έπληξε το σχολείο στις 28 Φεβρουαρίου. Ερωτηθείς για το θέμα αυτό από δημοσιογράφο αρνήθηκε πως το σχολείο χτυπήθηκε από αμερικανική επίθεση, ενώ εμμέσως κατηγόρησε τους Ιρανούς για αυτό. O δε υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στο ίδιο ερώτημα απάντησε ότι «γίνεται ακόμα έρευνα, αλλά η μόνη πλευρά σε αυτόν τον πόλεμο που στοχοποιεί πολίτες είναι το Ιράν».

Το ότι ο πύραυλος ήταν αμερικάνικος ήταν το πιθανότερο αλλά όχι βέβαιο μέχρι σήμερα. Το σενάριο να επρόκειτο για ελαττωματικό ιρανικό πύραυλο που ξέφυγε από την πορεία του δεν θα ήταν ούτε παράξενο, ούτε πρωτοφανές.

Από εκεί και πέρα ο βαθμός της ευθύνης διαφέρει ανάλογα με το αν ήταν «ατυχές» (sic) γεγονός που οφειλόταν σε ανακριβείς πληροφορίες και λάθος στοχοποίησης ή βλάβη υλικού στην μία περίπτωση κι αν ήταν σχεδιασμένη επίθεση με σκοπό την συνειδητή δολοφονία των μαθητριών στην άλλη. Στην πρώτη περίπτωση μία συγνώμη είναι πράγματι το ελάχιστο που θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ. Στην δεύτερη περίπτωση όμως μιλάμε καθαρά για έγκλημα πολέμου.

Το θέμα είναι πως δεν έχει καμία λογική ένα τέτοιο χτύπημα που το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν αρνητική δημοσιότητα για τη συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ, όπως κι όντως έγινε. Γιατί να πήγαιναν οι ΗΠΑ να δολοφονήσουν συνειδητά κι εν γνώσει τους 150+ ανήλικα σε ένα σχολείο; Δεν υπάρχει κανένα επιχειρησιακό όφελος από κάτι τέτοιο.

Δεν έχει νόημα ούτε καν ως μέσο εκφοβισμού των στελεχών των Φρουρών της Επανάστασης πολλά παιδιά των οποίων υποτίθεται πήγαιναν στο συγκεκριμένο σχολείο. Διότι κάποιος ο οποίος μόλις δολοφονήθηκε το παιδί του, το πιθανότερο είναι πως δεν θα υποχωρήσει και παραδοθεί αλλά το ακριβώς αντίθετο, θα θέλει να πολεμήσει ακόμα πιο φανατισμένα και να εκδικηθεί.

Πηγή: flight.com.gr

