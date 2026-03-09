Διεξάγεται 11 - 13 Μαρτίου το 30ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ

Με κεντρικό άξονα την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων για όλους τους εργαζομένους, πραγματοποιείται από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2026, στη Λευκωσία, το 30ο Παγκύπριο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ), το οποίο θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΕΚ, πέραν του Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την εναρκτήρια τελετή στις 11 Μαρτίου, χαιρετισμό θα απευθύνουν, επίσης, η Γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), Esther Lynch, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC), Luc Triangle, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), καθώς και ο Πρόεδρος της TURK-SEN. Εισηγητική ομιλία θα εκφωνήσει ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.

Εκτός από την παρουσίαση της έκθεσης δράσης και των οργανωτικών θεμάτων, το συνέδριο αναμένεται να επικεντρωθεί σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αγορά εργασίας, όπως η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και η ψηφιακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν επίσης βραβεύσεις και απονομές τιμητικών διακρίσεων σε αφυπηρετήσαντα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, στις 09:00 το πρωί, το Παγκύπριο Συνέδριο θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας ενώ την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 10:00 το πρωί, θα διεξαχθούν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της ΣΕΚ.

