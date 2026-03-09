Επιτάχυνση αποφάσεων για GSI ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την επιτάχυνση των αποφάσεων και των διαδικασιών για την προώθηση του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια περίοδο κατά την οποία το έργο αντιμετωπίζει καθυστερήσεις και αβεβαιότητα ως προς την πρόοδό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv, αξιωματούχοι των Βρυξελλών καλούν τα εμπλεκόμενα μέρη να προχωρήσουν ταχύτερα με τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να μην παραταθεί περαιτέρω η στασιμότητα γύρω από το έργο. Η διασύνδεση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ολοκλήρωση της Ανατολικής Μεσογείου με την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου καλωδίου υψηλής τάσης που θα συνδέσει την Κρήτη με την Κύπρο και σε επόμενη φάση με το Ισραήλ, δημιουργώντας μια ηλεκτρική «γέφυρα» ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 1.200 χιλιόμετρα, ο διασυνδετήρας φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα και βαθύτερα υποθαλάσσια ενεργειακά έργα παγκοσμίως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τη διασύνδεση ως έργο υψηλής προτεραιότητας, καθώς θα συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου —του τελευταίου κράτους-μέλους της ΕΕ που δεν είναι συνδεδεμένο με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο— και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού και τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή.

Παρά τη στρατηγική του σημασία, το έργο έχει αντιμετωπίσει σειρά προκλήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τεχνικά ζητήματα, οικονομικές αβεβαιότητες αλλά και γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, που έχουν επηρεάσει την πρόοδο των ερευνών για τη χάραξη της διαδρομής του καλωδίου και τη συνολική υλοποίηση του έργου.

Οι Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι η έγκαιρη προώθηση του έργου είναι κρίσιμη για την ευρωπαϊκή ενεργειακή στρατηγική και για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και διαδρομών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει την Ελλάδα και την Κύπρο να καταλήξουν σύντομα στις απαραίτητες πολιτικές και ρυθμιστικές αποφάσεις που θα επιτρέψουν στο έργο να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την ενίσχυση των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Πηγή: Euractiv