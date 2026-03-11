Σκαμπανευάσματα καιρού: Σκόνη επηρεάζει την Κύπρο, έρχονται χιόνια στα ορεινά - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από την Πέμπτη.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα σκόνη.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι στα δυτικά λίγο ταραγμένη, αλλά στα υπόλοιπα παράλια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας έτσι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ το Σάββατο αναμένεται να σημειώσει μικρή πτώση.