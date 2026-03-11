Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τραυματίας αλλά ασκεί τα καθήκοντά του, λέει η Jerusalem Post για τον άφαντο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Eπικριτές του καθεστώτος υποστηρίζουν ότι η απουσία του εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος πραγματικά ηγείται της κυβέρνησης του Ιράν

Έχουν περάσει τρεις ημέρες από την εκλογή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως ανώτατου ηγέτη του Ιράν και ακόμη δεν έχει δημοσιευτεί καμία φωτογραφία ή βίντεο.

Εν μέσω του πολέμου, τα μέτρα ασφαλείας είναι προφανώς αυστηρά και ο ίδιος θα πρέπει να περνά όλο τον χρόνο του σε καταφύγια, υπάρχουν όμως και οι διαβεβαιώσεις από Ιρανούς αξιωματούχους ότι θα δημοσιευτεί υλικό.

Πηγές με γνώση του θέματος ανέφεραν την Τρίτη στη Jerusalem Post ότι ο Χαμενεΐ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά παραμένει ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του και να διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εξάλλου τη Δευτέρα ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί, αν και η εκπομπή δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του τραυματισμού ή τη σοβαρότητά του. Δεν ήταν γνωστό πότε συνέβη ο τραυματισμός ή αν τον επηρέασε στο να ασκεί τα καθήκοντά του.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζει η Jerusalem Post, η απουσία του Χαμενεΐ από τη δημόσια σκηνή προκαλεί συζητήσεις.

Οι επικριτές του καθεστώτος υποστηρίζουν ότι η απουσία του εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιος πραγματικά ηγείται της κυβέρνησης του Ιράν.

Σημαντικές προσωπικότητες της ιρανικής αντιπολίτευσης ισχυρίζονται ότι ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος του καθεστώτος ενδέχεται να ασκεί πραγματικά την εξουσία, ενώ ο Μοτζτάμπα λειτουργεί κυρίως ως συμβολικός ηγέτης.

protothema.gr

