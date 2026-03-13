Εκστρατεία ενημέρωσης για ώρες οδήγησης και ανάπαυσης επαγγελματιών οδηγών- Ανησυχητικά ευρήματα έρευνας

Ενημερωτική εκστρατεία για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 Μαρτίου η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 22 Μαρτίου.

Σε επιστολή του προς ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΟΒΕΚ ο διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου αναφέρει ότι την περίοδο 9/3-22/3/2026 θα πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης των οδηγών, των επιχειρήσεων μεταφορών και των πολιτών γενικότερα σε σχέση με βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.

Όπως σημειώνει, κατά τα έτη 2023, 2024 και 2025, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ), του υπουργείου διενήργησε πέραν των 1300 ελέγχων σε επαγγελματίες οδηγούς και εντόπισε παραβιάσεις που αφορούν τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης, τα διαλείμματα κ.α. για τις οποίες έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις συμμόρφωσης ή/και προωθήθηκαν ποινικές υποθέσεις στα αρμόδια δικαστήρια.

«Οι παραβιάσεις αυτές θεωρούνται σοβαρές γιατί αυξάνουν την κούραση και τις πιθανότητες πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων και επιπλέον υποβαθμίζουν τις συνθήκες εργασίας των οδηγών», αναφέρει.

Ανησυχητικά τα ευρήματα έρευνας

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα έρευνας σε οδηγούς κρατών μελών της ΕΕ απο την ETF (European Transport Workers' Federations) εμφανίζονται να είναι ανησυχητικά. Το 24% των οδηγών λεωφορείων και το 30% των οδηγών φορτηγών ανέφεραν ότι αποκοιμήθηκαν τουλάχιστον μια φορά, καθώς οδηγούσαν. Το 31% των οδηγών λεωφορείων και το 26% των οδηγών φορτηγών δήλωσαν ότι παραλίγο να είχαν ατύχημα, λόγω της κούρασης.

Το 5% των οδηγών λεωφορείων και το 3% των οδηγών φορτηγών ανέφεραν ότι ενεπλάκησαν σε ατύχημα, λόγω της κούρασης.

Το ΤΕΣ, με σκοπό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα αυτά, έχει σχεδιάσει και υλοποιεί μέτρα σε συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα τμήματα: την Αστυνομία, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Μεταξύ άλλων, έχουν προγραμματιστεί δράσεις ενημέρωσης των επαγγελματιών οδηγών και των επιχειρήσεων μεταφορών για βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: διεξαγωγή της εκστρατείας ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης οδηγών, διευθυντών επιχειρήσεων και του κοινού στο ραδιόφωνο, στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.