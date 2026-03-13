Μήπως είναι η Κύπρος η κεντρική βάση του πολέμου;

Υπάρχει μια πρωτόγνωρη στην ιστορία μας στρατιωτική συσσώρευση στο νησί μας. Ποιος είναι ο σκοπός; Ποιος ο στόχος; Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτός περιορίζεται στο Ιράν. Η Αμερική και η Γαλλία δεν μπορεί να έχουν στείλει εδώ τα μεγάλα τους αεροπλανοφόρα μόνο για το Ιράν. Η Ελλάδα έστειλε για πρώτη φορά μετά το 1974 στην Κύπρο τα μαχητικά της αεροπλάνα και τα πολεμικά της πλοία. Η Τουρκία εγκατέστησε για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια μαχητικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο Ερτζιάν. Τι συμβαίνει; Κάποια ξεφτέρια ανάμεσά μας νομίζουν ότι η Τουρκία και η Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες στο νησί και λένε μάλιστα ότι θα μπορούσαν να συγκρουστούν μεταξύ τους. Δύο χώρες του ΝΑΤΟ. Δύο από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις του νησιού. Το 1974 δεν τέθηκαν αντιμέτωπες και θα τεθούν τώρα; Μήπως επειδή έστειλε η Ελλάδα τα πολεμικά της αεροπλάνα στο νησί έστειλε και η Τουρκία; Αν δεν έπαιρνε άδεια από το ΝΑΤΟ και δεν διαβουλευόταν με τον Τραμπ, μήπως θα μπορούσε να το κάνει αυτό η Τουρκία; Μήπως δεν είναι ένα σχέδιο του ΝΑΤΟ που ακόμα δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε και πολύ ποιο στόχο έχει η στρατιωτική συσσώρευση που γίνεται και στον νότο και στον βορρά; Και ο κοινός στόχος όλων των εγγυητριών μας σε αυτό το σχέδιο τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από τον στόχο του ΝΑΤΟ;

Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει έτσι ή αλλιώς. Το γεγονός ότι ο Τραμπ κάθε τόσο ανακοινώνει ότι τελειώνει ο πόλεμος μαρτυρά ότι θέλει να τελειώσει. Θα τελειώσει αλλά δεν θα φύγουν οι μουλάδες. Δεν θα αλλάξει το καθεστώς. Όλες οι πλευρές θα μείνουν με τις απώλειές τους σε αυτόν τον πόλεμο πυραύλων. Σίγουρα το αντιλαμβάνεστε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή αλλού. Στην Κούβα. Εκστομίζει απειλές. «Είτε καθίστε να συμφωνήσετε μαζί μας είτε ξέρουμε να τα πάρουμε». Τους καλεί ανοικτά να παραδοθούν. Είναι μια πλήρης απομίμηση του Χίτλερ!

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Telegraph», ο ουσιαστικός στόχος στον πόλεμο του Ιράν είναι το νησί Χαρκ. Πού είναι το νησί Χαρκ; Στα 25 χιλιόμετρα ανοικτά από τις ακτές του Περσικού Κόλπου. Είναι ένα μικρό μέρος. Αλλά πολύ σημαντικό. Μέσω αυτού του νησιού, λέει, πραγματοποιείται μεγάλο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Από εδώ καλύπτεται το σαράντα τοις εκατό του προϋπολογισμού του Ιράν, λέει. Για αυτόν τον λόγο, λέει, η Αμερική θέλει να κατακτήσει το νησί Χαρκ. Και αυτό είναι μια εικασία φυσικά. Αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτό οφείλεται η τρομερή στρατιωτική συσσώρευση που γίνεται στο νησί μας. Δηλαδή, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ρωτώ ξανά: Τότε ποιος είναι ο λόγος; Η προστασία των πυρηνικών βάσεων της Αγγλίας εδώ; Και αυτό δεν το πιστεύω. Τόσο καιρό δεν υπήρχε τέτοιος λόγος και εμφανίστηκε τώρα;

Υπάρχουν και πύραυλοι στα μαχητικά αεροπλάνα που εγκατέστησε η Τουρκία στο νησί. Δύο μακρού βεληνεκούς. Και δύο μικρού βεληνεκούς. Στο μεταξύ, παρακολουθήθηκαν με ανησυχία τα εκσυγχρονισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που φωτογραφήθηκαν να προελαύνουν στη Μόρφου και οι φωτογραφίες τους αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως βλέπετε, υπάρχει μεγάλη στρατιωτική κινητικότητα και στις δύο πλευρές του νησιού. Όλα αυτά δεν μπορεί να οφείλονται σε ένα μη επανδρωμένο πτητικό μέσο που χτύπησε το Ακρωτήρι. Όλοι πρέπει να υποβάλουν το εξής ερώτημα: «Τι γίνεται; Γίνονται άλλα παγκόσμια πράγματα με πρόφαση τον πόλεμο του Ιράν;» Να αφήσουν το ψέμα ότι η στρατιωτική συσσώρευση εδώ γίνεται για να μας προφυλάξει και να μας πουν τι συμβαίνει. Μήπως θα βρεθούμε ξανά μέσα σε μια φωτιά σε μια στιγμή που δεν το περιμένουμε καθόλου; Τι εννοεί ο σχολιαστής που λέει «εδώ είναι η κεντρική βάση του μεγάλου πολέμου»; Ποιος θα πολεμήσει με ποιον; Πού είστε, ρε δούλοι; Μήπως δεν είναι τώρα ακριβώς η ώρα να φωνάξουμε; «Δεν μπορεί να εμποδιστεί η ειρήνη στην Κύπρο»! Κανείς στον βορρά δεν αντιτάχθηκε στη μεταφορά των μαχητικών αεροπλάνων της Τουρκίας εδώ. Πολλοί είπαν «ευχαριστώ». «Ευχαριστώ, Τουρκία μου», λένε. Τώρα είναι πιο ασφαλείς, λέει. Και στον νότο χαίρονται για την έλευση των ελληνικών αεροπλάνων. Αχ εμείς οι Κύπριοι. Μακάρι να ξέραμε έστω και μια φορά τι κάνουμε…