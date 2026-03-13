Αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο

Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καμία σοβαρή κρίση και να λύσει έγκαιρα και αποφασιστικά μεγάλα προβλήματα. Όχι γιατί δεν θέλει αλλά γιατί έχει βαθιά εισχωρήσει στο dna της η καθαρά επικοινωνιακή διαχείριση προβλημάτων και καταστάσεων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να αξιολογήσει γεγονότα και κινδύνους αλλά ούτε και να αντιδράσει σωστά.

Στην περίπτωση του κτυπήματος στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου ο επικοινωνιακός οίστρος του Προέδρου τον οδήγησε σε σπασμωδικές και βεβιασμένες ενέργειες, με αποτέλεσμα να σπείρει τον πανικό, και εντός, και εκτός, και να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι η Κύπρος είναι μέρος του προβλήματος και εμπόλεμη ζώνη.

Τώρα τρέχει να μετρά ζημιές στον τουρισμό αλλά και να πάρει έκτακτα μέτρα –όπως ειδική καμπάνια στο εξωτερικό– για να σώσει την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, την οποία από μόνη της «σκότωσε». Πολύ όμως αμφιβάλλουμε αν η αδροπληρωμένη καμπάνια στο εξωτερικό θα μπορέσει να αλλάξει την εικόνα των όσων προηγήθηκαν και να πείσει εύκολα τους ξένους τουρίστες ότι θα είναι ασφαλείς σε μία χώρα της οποίας ο Πρόεδρος φωτογραφίζεται και κάνει δηλώσεις μέσα σε στρατιωτικές βάσεις, ελικόπτερα, πολεμικές φρεγάτες και μαχητικά F-16.

Ανάλογης ελαφρότητας και αναποτελεσματικότητας και η διαχείριση από πλευράς κυβέρνησης του αφθώδους πυρετού που κτύπησε την κτηνοτροφία μας.

Αν οι εξελίξεις στην περιοχή και το κτύπημα στις Βάσεις αιφνιδίασαν την κυβέρνηση, ο καταστροφικός ιός της έκανε τη «χάρη» και την προειδοποίησε έγκαιρα, αφού εντοπίστηκε πρώτα στα κατεχόμενα, πριν από σχεδόν τρεις μήνες, δίνοντάς της έτσι όλο τον χρόνο για να προετοιμαστεί σωστά και να ενεργήσει προληπτικά και αποτρεπτικά. Αντί όμως η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ως πρόβλημα ολόκληρης της Κύπρου το αντιμετώπισε κοντόφθαλμα και υπεροπτικά ως «δικό τους πρόβλημα». Θεώρησε ότι δεν μας αφορά, λες και ο ιός για να περνούσε στις ελεύθερες περιοχές θα ζητούσε άδεια ή θα έδειχνε στα οδοφράγματα ταυτότητα.

Και όταν ήλθε και σε εμάς, μας «έπιασε στον ύπνο». Εδώ και σχεδόν έναν μήνα εξαπλώνεται μέρα με τη μέρα, οι κτηνοτρόφοι μας καταστρέφονται και η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της είναι ακόμα «χαμένες στη μετάφραση» των πρωτοκόλλων και με εμφανή έλλειψη επιχειρησιακού πλάνου και συντονισμού. Το έδαφος χάνεται κάτω από τα πόδια των κτηνοτρόφων, ο κλάδος απειλείται με εξαφάνιση και οι αρμόδιοι βαυκαλίζονται ότι περιόρισαν τον ιό μόνο στην επαρχία Λάρνακας, κάτι που οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη και μπορεί να ανατραπεί από στιγμή σε στιγμή.

Εν ολίγοις, η ανικανότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει κρίσεις και να προστατεύσει τον τόπο και τους πολίτες είναι πλέον εξόφθαλμη και δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από κανένα επικοινωνιακό τρικ. Και αυτό αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο...