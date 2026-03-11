Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το Ιράν θα στοχεύσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα ΗΠΑ-Ισραήλ στην περιοχή, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης

Το Ιράν θα στοχοποιήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, δήλωσε σήμερα Τετάρτη εκπρόσωπος της κοινής διοίκησης Khatam ol Anbia, προσθέτοντας ότι αυτή η απειλή έρχεται μετά από επίθεση σε ιρανική τράπεζα. «Μετά την αποτυχημένη εκστρατεία τους, ο τρομοκρατικός στρατός των ΗΠΑ και το σκληρό σιωνιστικό καθεστώς (Ισραήλ) έχουν στοχοποιήσει μία από τις τράπεζες της χώρας», δήλωσε ο Ebrahim Zolfaqari, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Live: Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει τράπεζες που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ – Επίθεση σε τρίτο πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ

«Με αυτή την παράνομη και ασυνήθιστη ενέργεια, ο εχθρός μας αναγκάζει να στοχοποιήσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή». Ο εκπρόσωπος προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά από τράπεζες.

