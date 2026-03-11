Δραματική προειδοποίηση Ερντογάν: «Να σταματήσει ο πόλεμος πριν πυρπολήσει όλη τη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή «πριν αυτός πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή», κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

«Πρέπει να τεθεί τέλος στον πόλεμο αυτόν πριν επιδεινωθεί και πυρπολήσει ολόκληρη την περιοχή. Αν δοθεί στην διπλωματία μια ευκαιρία, είναι τελείως εφικτό. Θα συνεχίσουμε υπομονετικά τις προσπάθειές μας για να φέρουμε τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι, αν αυτός ο παράλογος, άναρχος και παράνομος πόλεμος συνεχισθεί, οι ανθρώπινες και οι υλικές απώλειες θα αυξηθούν και το κόστος για την παγκόσμια οικονομία θα ανέβει», πρόσθεσε.

«Ως λαοί της περιοχής, δεν πρέπει να αφήσουμε έναν πόλεμο του οποίου είμαστε ήδη θύματα να μας προκαλέσει νέα δεινά».

Χθες, ο Ταγίπ Ερντογάν απηύθυνε προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με οποιαδήποτε «προκλητική ενέργεια» της Τεχεράνης, μετά την αναχαίτιση και δεύτερου βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Παρά τις ξεκάθαρες προειδοποιήσεις, τελείως ανάρμοστες και προκλητικές ενέργειες συνεχίζονται, θέτοντας σε κίνδυνο την φιλία της Τουρκίας» προς το Ιράν, δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος.

