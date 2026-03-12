Κατέθεσε ο λογιστής του Έπσταϊν: Ποιοι πλήρωναν τον χρηματιστή, τι είπε για Τραμπ και τι ήξερε για τα θύματα

Ο λογιστής του Τζέφρι Έπσταϊν, Ρίτσαρντ Καν, κατέθεσε την Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπή Εποπτείας του Κογκρέσου σε μια πολύωρη κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία που εντάσσεται στην κοινοβουλευτική έρευνα για τα οικονομικά και το δίκτυο σχέσεων του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος γυναικών και ανηλίκων χρηματιστή.

Σύμφωνα με το NPR, η επιτροπή που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς κλήτευσε τον Καν να καταθέσει. Ο λογιστής άρχισε να εργάζεται για εκείνον το 2005 και παρέμεινε στενός συνεργάτης του μέχρι τον θάνατό του το 2019.

Τα πρόσωπα που φέρεται να χρηματοδότησαν τον Έπσταϊν

Σύμφωνα με το Politico, ο πρόεδρος της επιτροπής Τζέιμς Κόμερ δήλωσε ότι ο Καν κατονόμασε πρόσωπα που φέρονται να συνέβαλαν στον πλουτισμό του Έπσταϊν.

Ανάμεσα στα ονόματα που αναφέρθηκαν ήταν:

· ο πρώην επικεφαλής της Victoria’s Secret, Λες Γουέξνερ

· ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Apollo Global Management, Λέον Μπλακ

· ο πρώην πρόεδρος του τμήματος Windows της Microsoft, Στίβεν Σινόφσκι

· ο επενδυτής hedge funds Γκλεν Ντούμπιν

· η οικογένεια τραπεζιτών Ρότσιλντ

Ο Κόμερ δήλωσε ότι ο λογιστής φέρεται να είπε πως είχε την εντύπωση ότι ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστής είχε αποκτήσει την περιουσία του ως φορολογικός σύμβουλος και οικονομικός σχεδιαστής, προσθέτοντας ότι αυτά ήταν τα πρόσωπα που μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά στον χρηματιστή.

Οι αναφορές για τον Τραμπ

Σύμφωνα με το Daily Beast, ο Δημοκρατικός βουλευτής από τη Βιρτζίνια Σουχάς Σουμπραμανιάμ ανέφερε ότι από την κατάθεση προέκυψε πως ένα άτομο που είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ έλαβε χρήματα από το ταμείο αποζημίωσης θυμάτων που διαχειριζόταν ο Καν.

Ο ίδιος δήλωσε ότι: «Ένα ακόμη πρόσωπο που είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ έλαβε αποζημίωση από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν».

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, άτομο που γνωρίζει τι συνέβη κατά την κατάθεση υποστήριξε ότι ο Καν δεν είπε ότι η γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Τραμπ έλαβε αποζημίωση και ότι δεν είχε ακούσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Τζέιμς Κόμερ δήλωσε ότι ο Καν κατέθεσε πως δεν είχε δει ποτέ καμία οικονομική συναλλαγή που να αφορά τον Τραμπ ή μέλη της οικογένειάς του.

Μάλιστα, όπως είπε, αυτό σημαίνει ότι είναι ήδη ο πέμπτος μάρτυρας που καταθέτει ενόρκως ότι δεν έχει δει εμπλοκή του Τραμπ ή της οικογένειάς του.

Ο Κόμερ πρόσθεσε ότι η έρευνα της επιτροπής επιδιώκει να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα για την υπόθεση: «Προσπαθούμε να πούμε την αλήθεια στον αμερικανικό λαό — να καταλάβουμε πώς απέτυχε το κράτος και να απαντήσουμε σε ερωτήματα που όλοι έχουμε. Ήταν πράκτορας; Υπήρξε κάλυψη από την κυβέρνηση;».

Αναφορές σε πολιτικούς και αρχηγούς κρατών

Σύμφωνα με το Politico, ο Σουμπραμανιάμ δήλωσε ότι ο Καν ανέφερε στην επιτροπή ότι ένας μη Αμερικανός αρχηγός κράτους είχε πραγματοποιήσει οικονομικές συναλλαγές με τον Έπσταϊν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Daily Beast, όταν ρωτήθηκε για αρχηγούς κρατών ή εκλεγμένους αξιωματούχους με οικονομικούς δεσμούς με τον Έπσταϊν, ο Καν ανέφερε και τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ Εχούντ Μπάρακ, ο οποίος έχει συνδεθεί στο παρελθόν με τον χρηματιστή.

Οι πολιτικές κατηγορίες

Σύμφωνα με το Politico, ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Γουόκινσο δήλωσε ότι το δίκτυο trafficking του Έπσταϊν δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τον Ρίτσαρντ Καν, ο οποίος διαχειριζόταν επί χρόνια τα οικονομικά του και ενέκρινε πληρωμές ακόμη και προς θύματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το NPR, ο κορυφαίος Δημοκρατικός στην επιτροπή Ρόμπερτ Γκαρσία δήλωσε ότι κατά την κατάθεση ο Καν παραδέχθηκε ότι:

· βοήθησε να οργανωθεί ένας ψεύτικος γάμος μεταξύ δύο γυναικών

· παρίστανε τον Έπσταϊν σε επικοινωνίες με τράπεζες

· επιβεβαίωσε ότι ο Έπσταϊν μιλούσε συχνά για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Γκαρσία δήλωσε ότι δεν θεωρεί πειστικό τον ισχυρισμό του Καν ότι δεν γνώριζε για τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Η υπεράσπιση του ίδιου του λογιστή

Ο ίδιος ο Ρίτσαρντ Καν επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το NPR, στην εναρκτήρια δήλωσή του ανέφερε ότι δεν γνώριζε για τα εγκλήματα του Έπσταϊν.

«Όσο ο Έπσταϊν ήταν εν ζωή, δεν παρατήρησα ποτέ σεξουαλική κακοποίηση ή trafficking γυναικών και δεν έλαβα ποτέ καμία καταγγελία — ούτε από θύμα του Έπσταϊν ούτε από οποιονδήποτε άλλο», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι λυπάται αν «εν αγνοία του βοήθησε τον Έπσταϊν με οποιονδήποτε τρόπο».

Τόνισε επίσης ότι η σχέση τους ήταν αυστηρά επαγγελματική.

Ο ρόλος του στα οικονομικά του Έπσταϊν

Όπως μεταδίδει το NPR, ο Καν διαχειριζόταν τα οικονομικά του Έπσταϊν μέσω της εταιρείας HBRK Associates Inc.

Το όνομά του εμφανίζεται περισσότερες από 50.000 φορές στα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την υπόθεση.

Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του το 2019, ο Έπσταϊν όρισε τον Καν συνδιαχειριστή της περιουσίας του, μαζί με τον πρώην δικηγόρο του Ντάρεν Ίνταϊκ.

Και οι δύο αναφέρονται επίσης ως δικαιούχοι της περιουσίας, σύμφωνα με το ίδιο μέσο.

Πληρωμές και οικονομικές συναλλαγές

Σύμφωνα με το NPR, ο Καν συμμετείχε στη διαχείριση πολλών οικονομικών συναλλαγών του Έπσταϊν, μεταξύ των οποίων:

ιατρικές αποζημιώσεις για τα «κορίτσια»

πληρωμές διδάκτρων που είχαν επισημανθεί από τράπεζες

Ο ίδιος δήλωσε ότι τα δώρα που έκανε ο Έπσταϊν σε γυναίκες ή άνδρες αποτελούσαν «πολύ μικρό ποσοστό» των συνολικών δαπανών του και ότι δεν τα θεωρούσε ένδειξη σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή διακίνησης.

Το ταμείο αποζημίωσης θυμάτων

Μετά τον θάνατο του Έπσταϊν, ο Καν και ο δικηγόρος Ντάρεν Ίνταϊκ διαχειρίστηκαν τις αποζημιώσεις προς τα θύματα μέσω του Epstein Victims’ Compensation Fund.

Σύμφωνα με το Associated Press, το ταμείο κατέβαλε περίπου 125 εκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 135 επιζώσες, πριν κλείσει το 2021.

Η εκδοχή του για τη σύλληψη του Έπσταϊν

Ο Καν αναφέρθηκε και στη σύλληψη του Έπσταϊν το 2006.

Είπε ότι τότε ο Έπσταϊν του είχε πει πως επρόκειτο για «λάθος» και ότι δεν γνώριζε ότι η κοπέλα ήταν ανήλικη, όπως μεταδίδει το ΝPR.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τον πίστεψε εκείνη την περίοδο.

«Δεν είδα ποτέ κάποιο άτομο που να φαίνεται ανήλικο στην παρουσία του», είπε.

Και πρόσθεσε ότι αν είχε μάθει για οποιαδήποτε από τις καταγγελίες κακοποίησης, θα είχε σταματήσει αμέσως να εργάζεται για τον Έπσταϊν.

