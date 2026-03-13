Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες»: Ο Τραμπ προαναγγέλλει το μεγάλο χτύπημα στο Ιράν

«Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!» έγραψε χαρακτηριστικά στα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινώντας την ανάρτησή του προαναγγέλλοντας μεγάλο χτύπημα στο Ιράν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες».

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ γράφει, επίσης, «καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης».

 

ΠΗΓΗ: ERTNEWS.GR

