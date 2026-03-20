Μόνος του: Η viral φωτογραφία του Όρμπαν στη Σύνοδο που έφυγε από το τραπέζι όταν μιλούσε ο Ζελένσκι

Σαν… ξένο σώμα ήταν ο Βίκτορ Όρμπαν στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Αφού πρώτα απέρριψε κάθε ενδεχόμενο να συναινέσει στον δανεισμό των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ ως βοήθεια στην Ουκρανία, στη συνέχεια απέρριψε την εισήγηση για κυρώσεις στη Ρωσία.

Αυτό που ακολούθησε, ωστόσο, έκανε μεγαλύτερη αίσθηση και αποτύπωσε και το κλίμα με τον Ούγγρο πρωθυπουργό εντός της Συνόδου των «27».

Την ώρα που μιλούσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Όρμπαν σηκώθηκε από την καρέκλα του και στάθηκε όρθιος μόνος του, εντελώς απομονωμένος, στη δεύτερη σειρά των καθισμάτων, περιμένοντας να τελειώσει την τοποθέτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος, με τον οποίο έχει έρθει σε ευθεία ρήξη.

Ο Ζελένσκι ζήτησε τα 90 δισ. ευρώ για την αγορά συστημάτων Patriot

Ο Ζελένσκι στην τοποθέτησή του υπερασπίστηκε την ιδέα να χρησιμοποιηθεί το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για την αγορά αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot μέσω της Λίστας Προτεραιοποιημένων Αναγκών της Ουκρανίας (PURL), της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ που συντονίζει την προμήθεια αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών για το Κίεβο.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για να βρούμε πυραύλους για τα συστήματα Patriot», δήλωσε ο Ζελένσκι κατά την παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Γι’ αυτό το πρόγραμμα PURL είναι χρήσιμο», πρόσθεσε. «Γνωρίζουμε ότι δεν αρέσει σε όλους η ιδέα να χρησιμοποιηθεί μέρος των 90 δισεκατομμυρίων για την αγορά πυραύλων Patriot μέσω του PURL, εάν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές» είπε, αναφερόμενος στους κανονισμούς του δανείου, που περιλαμβάνουν αυστηρούς όρους και επιτρέπουν τη στροφή από την αγορά ευρωπαϊκού εξοπλισμού, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

