Reuters: Ανάλυση δείχνει ότι πύραυλος Patriot που προκάλεσε έκρηξη στο Μπαχρέιν πιθανότατα ήταν υπό αμερικανική διαχείριση

Μια ανάλυση ακαδημαϊκών σύμφωνα με το Reuters, δείχνει ότι πιθανότατα ο πύραυλος που προκάλεσε την έκρηξη στο Μπαχρέιν τραυματίζοντας δεκάδες πολίτες και καταστρέφοντας σπίτια, εκτοξεύτηκε από ένα αμερικανικά διαχειριζόμενο σύστημα αεράμυνας Patriot, δέκα ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν.

Το περιστατικό, που συνέβη στις 9 Μαρτίου στο βασίλειο του Κόλπου, είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό 32 ατόμων, μεταξύ των οποίων παιδιά, ορισμένα σοβαρά. Αρχικά, η κυβέρνηση του Μπαχρέιν και οι ΗΠΑ απέδωσαν την έκρηξη σε επίθεση ιρανικού drone.

Σε απάντηση σε ερωτήσεις του Reuters, το Μπαχρέιν αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι ένας πύραυλος Patriot ενεπλάκη στην έκρηξη πάνω από τη γειτονιά Μαχάζα στο νησί Σίτρα, κοντά στη πρωτεύουσα Μανάμα και κοντά σε διυλιστήριο πετρελαίου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της κυβέρνησης, ο πύραυλος πέτυχε την αναχαίτιση του ιρανικού drone στον αέρα, σώζοντας ζωές. «Οι ζημιές και οι τραυματισμοί δεν προκλήθηκαν από άμεση πτώση του πύραυλου ή του drone στο έδαφος», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Μπαχρέιν ούτε οι ΗΠΑ έχουν προσκομίσει αποδείξεις για την εμπλοκή ιρανικού drone στο περιστατικό.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

