Το Πακιστάν «παρέδωσε το σχέδιο του Τραμπ» στην Τεχεράνη – Tι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το διπλωματικό θρίλερ

Το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερη ιρανική πηγή, όμως ο τόπος τυχόν διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη.

Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του ευαίσθητου ζητήματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης, ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο έχουν αναφερθεί μέσα ενημέρωσης.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών».

Από την πλευρά του, ο Χαρούν Αρμαγκάν, αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το AKP, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων».

Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποιά μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.

Εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού απέρριψε νωρίτερα σήμερα τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

ive: Το Ιράν παρέλαβε το σχέδιο 15 σημείων του Τραμπ, μεταδίδει το Associated Press - Πέφτει το πετρέλαιο μετά τη δήλωση για διέλευση μη εχθρικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν σε ρόλο μεσολαβητή

«Σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Τραμπ, δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μέχρι στιγμής», δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, χαιρετίζοντας ωστόσο το γεγονός ότι «οι φιλικές χώρες επιδιώκουν να προετοιμάσουν το έδαφος για διάλογο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου».

Στο Ιράν επιδόθηκε πρόταση 15 σημείων από τις ΗΠΑ για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο, δήλωσαν δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ότι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αιφνιδίασε και πάλι τους δημοσιογράφους λέγοντας ότι το Ιράν είχε ήδη συμφωνήσει με την κύρια απαίτηση της Ουάσιγκτον, την αποσυναρμολόγηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων του με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων.

Τραμπ: Και σημαντικό δώρο από το Ιράν

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει εκεχειρία 30 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας και οι δύο πλευρές θα εξετάσουν το σχέδιο 15 σημείων στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε αινιγματικά και για «πολύ σημαντικό δώρο από το Ιράν», το οποίο, όπως είπε, αποδεικνύει ότι έχει να κάνει με τους «σωστούς ανθρώπους». «Δεν έχει σχέση με την πυρηνική ενέργεια αλλά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», πρόσθεσε όταν πιέστηκε να διευκρινίσει τη φύση του δώρου.

Ιράν: Οι ΗΠΑ συνομιλούν με τον εαυτό τους

« Η στρατηγική δύναμη για την οποία μιλούν έχει μετατραπεί σε στρατηγική αποτυχία. Αν ήταν πραγματικά μια υπερδύναμη, θα είχε βρει μια διέξοδο από αυτήν την κατάσταση. Μην αποκαλείτε την αποτυχία σας συμφωνία. Έχουν φτάσει οι εσωτερικές σας αντιφάσεις σε τέτοιο βαθμό που τώρα διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι.

«Μας είπατε ψέματα δύο φορές, όταν καθίσαμε με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ για συνομιλίες. Δύο φορές προγραμματίσαμε άλλη μια συνάντηση και αντί για συνάντηση, πετύχαμε πόλεμο. Μας είπατε ψέματα», ανέφερε εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, όπως μετέδωσε και η ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post.

Στο μεταξύ, Αιγύπτιος αξιωματούχος παρομοίασε το σχέδιο των 15 σημείων του Τραμπ με το σχέδιο των 20 σημείων της εκεχειρίας στη Γάζα, περιγράφοντας πολύμηνες προσπάθειες μέχρι να εφαρμοστεί.

Ισραήλ: Προτεραιότητα στα ζωτικά συμφέροντα

«Θα διαφυλάξουμε τα ζωτικά μας συμφέροντα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφορικά με τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προωθεί συμφωνία που προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ.

«Από τη μία πλευρά, ο Τραμπ μιλά για διάλογο ενώ ενισχύσεις από επίλεκτη δύναμη αποστέλλονται στην περιοχή με μήνυμαι στον ιρανικό λαό ότι το εννοούμε σοβαρά», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας του Ισραήλ, Νιρ Μπαρκάτ. «Στο τέλος αυτού του γύρου, θα πετύχουμε τους στόχους, με ή χωρίς συμφωνία».

Όσον αφορά το ερώτημα εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συμφωνούν στο σχέδιο των 15 σημείων, είπε: «Ας το αφήσουμε ασαφές».

ΠΗΓΗ: ERTNEWS