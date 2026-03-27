Ισπανία: Μεγάλη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα-Πέρασαν τα μέτρα στήριξης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Τα μέτρα περιλαμβάνουν μειώσεις στον φόρο προστιθέμενης αξίας στη βενζίνη και τα καύσιμα, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν τις τιμές των αντλιών έως και 0,3 ευρώ ανά λίτρο ή περίπου 20 ευρώ ανά ρεζερβουάρ για το μέσο αυτοκίνητο. Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη ένα ευρύ πακέτο μέτρων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν.

Το πακέτο περιλαμβάνει μεγάλες μειώσεις στους ενεργειακούς φόρους.

Τα μέτρα εγκρίθηκαν με 175 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 141 αποχές.

«Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύσουν τους παραγωγικούς μας τομείς και τους πιο ευάλωτους ανθρώπους», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, όταν παρουσίασε το σχέδιο.

Το νομοθετικό διάταγμα προβλέπει μείωση του ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και τα καύσιμα από το 21% στο 10%, ενισχύει το κοινωνικό επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας και απαγορεύει τις απολύσειςσε εταιρείες που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση, μεταξύ άλλων μέτρων.

"Το περίεργο είναι ότι το PP δεν ψήφισε υπέρ. Δεν πρόκειται για μια κοινωνική ασπίδα, αλλά για μια μαζική μείωση φόρων", απάντησε η Ione Belarra, γενική γραμματέας των αριστερών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή "Mañaneros". Ο ομόλογός της του Λαϊκού Κόμματος, Miguel Tellado, φάνηκε να συμφωνεί μαζί της κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στην οποία χαρακτήρισε το διάταγμα ως "δεξιό", αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να το υποστηρίξει επειδή δεν είναι πιο δυναμικές οι μειώσεις φόρων.

Η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων, έχουν χρονικό όριο μέχρι τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Μόνο εκείνα που έχουν μεγαλύτερη κοινωνική διάσταση (όπως η ενίσχυση των κοινωνικών κουπονιών ή η εγγύηση της παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος για τους ευάλωτους καταναλωτές) θα παραταθούν μέχρι το τέλος του 2026.

Η πρόσθετη στήριξη περιλαμβάνει άμεση επιδότηση 0,2 ευρώ ανά λίτρο καυσίμου για τους μεταφορείς, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες, μαζί με χαμηλότερους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι τιμές της βενζίνης στην Ισπανία εκτοξεύτηκαν από 1 ευρώ ανά λίτρο στις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, σε 1,8 ευρώ ανά λίτρο το Σαββατοκύριακο.

Ο Σάντσεθ αρνήθηκε κατηγορηματικά να επιτρέψει στα αμερικανικά στρατεύματα να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους για να επιτεθούν στο Ιράν στην αρχή της σύγκρουσης, μια κίνηση που προκάλεσε έντονη κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

