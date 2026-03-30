Οργή Τραμπ: «Η απάντησή μου θα έρθει σύντομα» - Προειδοποιεί το Ιράν μετά την επίθεση σε διυλιστήριο της Χάιφα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη Δευτέρα (30/03) το Ιράν και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, μετά την επίθεση της Τεχεράνης στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου του Ισραήλ, δηλώνοντας στην εφημερίδα The New York Post ότι η απάντησή του θα έρθει «σύντομα».

Το Ιράν κλιμάκωσε την επίθεσή του στις υποδομές χτυπώντας ένα εργοστάσιο ύδρευσης και ηλεκτρισμού στο Κουβέιτ, και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη ισραηλινή πόλη Χάιφα τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση. Ερωτηθείς για την απάντησή του σχετικά με την επίθεση, δήλωσε στην εφημερίδα: «Θα δείτε σύντομα».

Καθώς ο Τραμπ φέρνει μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στην περιοχή, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικές ζημιές στο Ιράν, ενθάρρυνε ό,τι έχει απομείνει από το καθεστώς του να προχωρήσει σε μια συμφωνία πριν να είναι πολύ αργά.

Όπως δήλωσε αποκλειστικά στην εφημερίδα The New York Post, οι ΗΠΑ θα μάθουν σύντομα εάν ο Γκαλιμπάφ είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς. «Θα το μάθουμε», ανέφερε, «θα σας ενημερώσω σε περίπου μια εβδομάδα.»

Ο Τραμπ περιέγραψε μια δραματική αναδιάρθρωση στο εσωτερικό του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι η παλιά φρουρά έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί και αντικατασταθεί από μια νέα ομάδα με την οποία, όπως είπε, μέχρι στιγμής είναι πιο εύκολο να συνεργαστεί.

«Έχει υπάρξει πλήρης αλλαγή καθεστώτος επειδή τα καθεστώτα του παρελθόντος έχουν φύγει και έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς νέο σύνολο ανθρώπων», δήλωσε. «Και μέχρι στιγμής, είναι πολύ πιο λογικοί».

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν πρόκειται για νέα πρόσωπα σε σύγκριση με προηγούμενους αντιπάλους των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, ο Τραμπ δεν μάσησε τα λόγια του.

«Ουσιαστικά ναι», απάντησε. «Οι άλλοι άνθρωποι είναι όλοι νεκροί».

Ο Τραμπ επεσήμανε επίσης την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την υγεία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κανείς δεν έχει ακούσει νέα του», ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός πρόεδρος για τον ηγέτη, «είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος».

Ερωτηθείς αν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ακόμα ζωντανός, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι μάλλον ναι, αλλά σε εξαιρετικά κακή κατάσταση».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου το Ιράν στόχευσε ένα ισραηλινό διυλιστήριο πετρελαίου, η τελευταία επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στον πόλεμο που διαρκεί ήδη έναν μήνα.

Πηγή: The New York Post/ερτ