Ευχές Ερντογάν στους Χριστιανούς για το Πάσχα των Καθολικών

Ευχές στους Χριστιανούς με αφορμή το Πάσχα των Καθολικών εξέφρασε μέσω μηνύματός του ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, το οποίο δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση ο κ. Ερντογάν στο μήνυμά του αναφέρει ότι «σε αυτές τις εποχές αυξανόμενων διακρίσεων, πολιτισμικού ρατσισμού και μισαλλοδοξίας, η ενότητα, η αλληλεγγύη και η συνεργασία που επιδεικνύουν όλοι οι πολίτες μας, ανεξαρτήτως πίστης, συνεχίζουν να αποτελούν παράδειγμα για ολόκληρο τον κόσμο».

Είμαστε αποφασισμένοι, συνεχίζει, να ενισχύσουμε αυτό το κλίμα ειρήνης, το οποίο θεωρούμε ως εγγύηση της κοινωνικής μας αρμονίας, ειδικά κατά τη διάρκεια αυτής της οδυνηρής και δύσκολης περιόδου που περνάει η περιοχή μας.

«Με αυτές τις σκέψεις, συγχαίρω για άλλη μια φορά πρώτα απ’ όλα τους Χριστιανούς πολίτες μας, με τους οποίους ζούμε μαζί κάτω από τον ίδιο ουρανό εδώ και αιώνες και, αν θέλει ο Θεός, θα ζούμε μαζί για πάντα, αλλά και ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο για την γιορτή του Πάσχα και εύχομαι να αποτελέσει πηγή ειρήνης, σταθερότητας και ηρεμίας στην περιοχή μας και στον κόσμο», καταλήγει ο Τούρκος Πρόεδρος.