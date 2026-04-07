Δημοσκόπηση στην Ισπανία: Ο Τραμπ θεωρείται μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ειρήνη

Περισσότερο απειλητικός για τη διεθνή σταθερότητα θεωρείται ο Ντόναλντ Τραμπ από τους Ισπανούς πολίτες, σε σύγκριση με άλλους ισχυρούς ηγέτες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία 40dB για λογαριασμό των μέσων El Pais και Cadena SER, καταγράφει ότι το 81% των ερωτηθέντων βλέπει τον Αμερικανό πρόεδρο ως απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Ακολουθούν ο Βλαντίμιρ Πούτιν με 79% και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με 71%.

Χαμηλότερα ποσοστά ανησυχίας καταγράφονται για άλλους ηγέτες, όπως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ 63%, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν 62% και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ 49%.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα αποτυπώνει έντονη απαισιοδοξία στην ισπανική κοινωνία, με σχεδόν 7 στους 10 να εκφράζουν αρνητική εκτίμηση για την πορεία του κόσμου. Περίπου οι μισοί εκτιμούν ότι το μέλλον θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη βία, αυταρχισμό και ανισότητες, ενώ ανάλογο ποσοστό θεωρεί πιθανό ένα παγκόσμιο πόλεμο, καθώς και υποχώρηση της δημοκρατίας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Στο εσωτερικό πεδίο, καταγράφεται διχασμός ως προς την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών: το 46,3% τάσσεται υπέρ της αύξησής τους, έναντι 45,3% που διαφωνεί, με τη στήριξη να προέρχεται κυρίως από ψηφοφόρους της δεξιάς.

Παρά τις διαφωνίες αυτές, η πλειονότητα των πολιτών εμφανίζεται θετική ως προς τη συμμετοχή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ, με περίπου τα δύο τρίτα να στηρίζουν την παραμονή στη Συμμαχία.

Τέλος, σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων υποστηρίζει τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, την αναζήτηση διαπραγματευτικής λύσης στη Βενεζουέλα, καθώς και την ενίσχυση των διεθνών πιέσεων για κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ