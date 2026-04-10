Ιταλία: Γνωστές εταιρείες καλλυντικών ερευνώνται για πρακτικές marketing που στοχεύουν σε μικρά παιδιά

Το φαινόμενο των «Sephora girls», όπου ολοένα και μικρότερες ηλικίες υιοθετούν skincare ρουτίνες ενηλίκων μέσα από τα social media, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό εδώ και αρκετό καιρό.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ρυθμιστικές αρχές στην Ιταλία εξετάζουν αν ορισμένες πρακτικές marketing στον χώρο της ομορφιάς στοχεύουν εμμέσως παιδιά, εγείροντας ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα στην προώθηση προϊόντων και την επιρροή σε ανήλικους καταναλωτές.

Για την ακρίβεια, η ιταλική αρχή ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει έρευνα για πρακτικές marketing στον χώρο της ομορφιάς, εξετάζοντας κατά πόσο συγκεκριμένες στρατηγικές ενδέχεται να προωθούν skincare προϊόντα σε παιδιά — ακόμη και ηλικίας κάτω των 10 ετών — μέσω «ιδιαίτερα ύπουλων» εμπορικών τακτικών.

Σύμφωνα με την Italian Competition Authority (AGCM), η έρευνα αφορά πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την προώθηση και πώληση προϊόντων αντιγήρανσης και άλλων καλλυντικών ενηλίκων σε ανήλικους, καθώς και με την ενδεχόμενη συμβολή τους στην ανάπτυξη του φαινομένου που οι ειδικοί αποκαλούν «cosmeticorexia» — μιας ανθυγιεινής εμμονής με τη skincare ρουτίνα σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες.

Η αρχή αναφέρει ότι οι εταιρείες που ερευνώνται, Sephora και Benefit, ενδέχεται να μην έχουν καταστήσει σαφές ότι τα προϊόντα τους δεν προορίζονται για παιδιά, ενώ παράλληλα φέρονται να ενθάρρυναν την αγορά τους μέσω «κρυφών» marketing στρατηγικών με τη συμμετοχή νεαρών micro-influencers, δηλαδή δημιουργών περιεχομένου με μερικές χιλιάδες ακολούθους.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πρακτικές που σχετίζονται με την πιθανή ενθάρρυνση της συστηματικής αγοράς face masks, serums και αντιγηραντικών κρεμών από παιδιά κάτω των 10 ετών, στο πλαίσιο αυτό που χαρακτηρίζεται ως «πιθανές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές».

Πριν από λίγες ημέρες, στελέχη της AGCM μαζί με την ιταλική οικονομική αστυνομία πραγματοποίησαν επιθεωρήσεις στα ιταλικά γραφεία των εταιρειών που συνδέονται με την υπόθεση, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Οι προειδοποιήσεις που φέρονται να παραλείπονται

Παράλληλα, η έρευνα εξετάζει και το αν σημαντικές προειδοποιήσεις για τα προϊόντα μπορεί να έχουν παραλειφθεί ή να έχουν παρουσιαστεί με παραπλανητικό τρόπο, ειδικά όσον αφορά την ηλικιακή καταλληλότητα και την πιθανή χρήση τους από παιδιά.

Στα social media το trend «Sephora kids», στο οποίο παιδιά δημοσιεύουν βίντεο με skincare ρουτίνες και αγορές προϊόντων, συχνά υπό hashtags όπως «haul» και «GRWM (Get Ready With Me)», συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Ειδικοί, αλλά και η Βρετανική Εταιρεία Δερματολόγων (British Association of Dermatologists) έχουν προειδοποιήσει ότι η χρήση τέτοιων καλλυντικών σε παιδική ηλικία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μακροχρόνια δερματικά προβλήματα.

Τα δύο brand δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας ότι συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ιταλία, χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω σχόλια.

