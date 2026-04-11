Το λένε επίσημα οι ΗΠΑ: Δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι δύο από τα πολεμικά του πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχείρησαν στον Κόλπο.

Σκοπός της αποστολής ήταν «η δημιουργία των συνθηκών για την αποναρκοθέτηση», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης μοιράστηκε στο X και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

«Τα πλοία USS Frank E. Peterson (DDG 121) και USS Michael Murphy (DDG 112) διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής με στόχο να διασφαλιστεί ότι το στενό είναι πλήρως απαλλαγμένο από ναρκοπέδια που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», έγραψε ο Χέγκσεθ.

USS Frank E. Peterson (DDG 121) and USS Michael Murphy (DDG 112) transited the Strait of Hormuz and operated in the Arabian Gulf as part of a broader mission to ensure the strait is fully clear of sea mines previously laid by Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps. https://t.co/BKHbMp7qpG — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 11, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία «εκκαθάρισης» των Στενών του Ορμούζ από τις ιρανικές νάρκες.

Το Ιράν είχε δηλώσει ότι είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ πως τα πλοία τους θα δεχθούν επίθεση εάν περνούσαν από τα Στενά. Συνεπώς το αφήγημα των δύο χωρών σχετικά με τα γεγονότα στο κρίσιμο αυτό σημείο για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου είναι διαμετρικά αντίθετα.

