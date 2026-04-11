Το λένε επίσημα οι ΗΠΑ: Δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αναφέρει νωρίτερα πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία «εκκαθάρισης» των Στενών του Ορμούζ από τις ιρανικές νάρκες.

Ο αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι δύο από τα πολεμικά του πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ και επιχείρησαν στον Κόλπο.

Σκοπός της αποστολής ήταν «η δημιουργία των συνθηκών για την αποναρκοθέτηση», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Την ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης μοιράστηκε στο X και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

«Τα πλοία USS Frank E. Peterson (DDG 121) και USS Michael Murphy (DDG 112) διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ και επιχειρούσαν στον Αραβικό Κόλπο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποστολής με στόχο να διασφαλιστεί ότι το στενό είναι πλήρως απαλλαγμένο από ναρκοπέδια που είχαν τοποθετηθεί προηγουμένως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν», έγραψε ο Χέγκσεθ.

Το Ιράν είχε δηλώσει ότι είχε προειδοποιήσει τις ΗΠΑ πως τα πλοία τους θα δεχθούν επίθεση εάν περνούσαν από τα Στενά. Συνεπώς το αφήγημα των δύο χωρών σχετικά με τα γεγονότα στο κρίσιμο αυτό σημείο για την παγκόσμια διακίνηση πετρελαίου είναι διαμετρικά αντίθετα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

