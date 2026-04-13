Λίβανος: «Στόχος η πλήρης αποχώρηση του Ισραήλ» - Στην Ουάσινγκτον συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει την πλήρη ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του και για να σταματήσει ο πόλεμος μέσω διαπραγματεύσεων, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, πριν από τη συνάντηση αντιπροσώπων των δύο χωρών που θα έχει την Τρίτη, στην Ουάσινγκτον.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σταματήσουμε αυτό τον πόλεμο και για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας με διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Σαλάμ σε ομιλία του προς τους Λιβανέζους.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέβη στο νότιο Λίβανο όπου τα στρατεύματά του διεξάγουν χερσαία επίθεση.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε κατά την επίσκεψή του αυτή, την πρώτη από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου, εναντίον του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος, πως ο ισραηλινός στρατός εξάλειψε «την απειλή μιας εισβολής» της Χεζμπολάχ.

«Ο πόλεμος συνεχίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο», δηλώνει σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του, στο οποίο εικονίζεται να φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο και περιτριγυρισμένος από στρατιώτες που συμμετέχουν στη χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο νότο της γειτονικής του χώρας.

«Εμποδίσαμε την απειλή μιας εισβολής από τον Λίβανο χάρη σ' αυτή τη ζώνη ασφαλείας», πρόσθεσε αφού είχε ανακοινώσει το Σάββατο, τη δημιουργία «μιας ζώνης ασφαλείας οκτώ ως δέκα χιλιομέτρων» στο εσωτερικό του λιβανικού εδάφους για να προστατευθεί το Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL/FINUL) ανακοίνωσε ότι ισραηλινοί στρατιώτες έπεσαν «δύο φορές» επάνω σε οχήματα των κυανοκράνων με ένα άρμα Merkava, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές» στο ένα από τα οχήματα.

«Στη διάρκεια της εβδομάδας, «ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν 'προειδοποιητικές βολές' στην περιοχή, πλήττοντας και προκαλώντας ζημιές σε σαφώς αναγνωρίσιμα οχήματα της UNIFIL», αναφέρεται εξάλλου στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι πυρά «έπεσαν σε απόσταση ενός μέτρου από κυανόκρανο που είχε κατέβει από το όχημά του».

Εξάλλου, σύμφωνα με λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε την Κυριακή νέα εκτεταμένα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ένα από τα οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Περίπου τριάντα τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο και μερικές στην Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, στοχοθετήθηκαν χθες, όπως μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων, ANI.

Ισραηλινό πλήγμα στο χωριό Κανά, στο νότιο Λίβανο, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ενώ άλλοι 25 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το ANI, το πλήγμα είχε στόχο «κατοικίες».

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτώσει 2.055 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 6.500 έχουν τραυματιστεί από την αρχή του πολέμου ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ