Σε σοκ η Τουρκία μετά το νέο μακελειό σε σχολείο - Μαθητής ο δράστης που σκότωσε εννέα άτομα, τα οκτώ παιδιά

Νέα ένοπλη επίθεση, η δεύτερη σε 24 ώρες έγινε σε σχολικό συγκρότημα στην επαρχία Καχραμανμαράς στην Τουρκία, όπου σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη 9 άτομα έχασαν τη ζωή τους εκ των οποίων 8 μαθητές όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε γυμνάσιο. Άλλοι 13 τραυματίστηκαν, με τους έξι να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασης τραυματιών, με αρκετούς εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, γεγονός που εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αύξηση του απολογισμού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου στην επαρχία Καχραμανμαράς, όπου σημειώθηκε το περιστατικό ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν «προσωπικής φύσης», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή τον δράστη.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί και ενισχυμένες δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σχολείο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη χώρα, με τις τοπικές αρχές να εκφράζουν συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να δεσμεύονται για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εστιάζουν στην ταυτότητα και το προφίλ του δράστη, με τις πρώτες πληροφορίες να προκαλούν έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στους σχολικούς χώρους.

Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι ο δράστης φέρεται να είναι ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης (τελευταία τάξη του γυμνασίου).

Ο φερόμενος ως δράστης φέρεται να είχε απευθύνει απειλητικό μήνυμα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες μέρες θα γίνει επίθεση σε αυτό το σχολείο, να είστε έτοιμοι!», φέρεται να είχε γράψει, σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών ΜΜΕ.

Ο δράστης σύμφωνα με το Αssociated Press ήταν μαθητής που εισέβαλε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας σκορπίζοντας τον θάνατο.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμανμάρας, Μουκερέμ Ουνλούερ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι ο μαθητής ο οποίος επίσης σκοτώθηκε, εισέβαλε στο σχολείο με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες, που φέρεται να ανήκαν στον πατέρα του, ο οποίος ήταν πρώην μέλος των δυνάμεων ασφαλείας.

Στα θύματα περιλαμβάνεται ένας δάσκαλος και οκτώ μαθητές. «Ένας μαθητής ήρθε στο σχολείο κρατώντας στο σακίδιό του όπλα που πιστεύουμε ότι ανήκαν στον πατέρα του. Μπήκε σε δύο τάξεις και άνοιξε πυρ προκαλώντας τραυματισμούς και θανάτους», δήλωσε ο Ουνλούερ στους δημοσιογράφους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δείχνουν τον πανικό που ακολούθησε μετά τους πυροβολισμούς, με μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα να σωθούν.

Öğrenciler camdan atladı! Kahramanmaraş Ayşer Çalık Ortaokulu’na yapılan silahlı saldırıdan bazı öğrenciler camdan atlayarak #Kahramanmaraş pic.twitter.com/nd9h5Tcd1m — Muhammet Halıcıoğlu (@Muhammethlc) April 15, 2026

Πλάνα που δημοσίευσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA έδειχναν ένα άτομο, με το σώμα και το πρόσωπο καλυμμένα, να μεταφέρεται με ασθενοφόρο, καθώς και γονείς που έσπευσαν στο σχολείο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκουρλέκ δήλωσε ότι οι εισαγγελείς ξεκίνησαν άμεση έρευνα για τους πυροβολισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για ξαφνική εισβολή ενόπλου στο σχολείο και άμεση χρήση όπλου σε χώρους όπου βρίσκονταν μαθητές και προσωπικό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία της περιοχής, ενώ η κατάσταση ορισμένων χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Απαγόρευσης μετάδοσης για την επίθεση στο Καχραμανμαράς

Το RTÜK, το Ανώτατο Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης της Τουρκίας, γνωστοποίησε ότι έχει επιβληθεί απαγόρευση μετάδοσης σχετικά με την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε σχολείο στο Καχραμανμαράς, κατόπιν δικαστικής εντολής.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο ανέφερε ότι, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 2026/3569 του 2ου Ειρηνοδικείου Καχραμανμαράς, απαγορεύεται η δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν το περιστατικό, στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Εισαγγελία.

Το RTÜK κάλεσε τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή» και να συμμορφωθούν πλήρως με τη δικαστική εντολή, υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις τους βάσει του Νόμου 6112 και της σχετικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με το Αssociated Press, βίντεο από το σημείο έδειξε άτομα να μεταφέρονται σε ασθενοφόρα έξω από το γυμνάσιο.

Μία ημέρα νωρίτερα, 16 άνθρωποι, κυρίως μαθητές, τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ, σε λύκειο στην κοντινή επαρχία Σανλιούρφα

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ