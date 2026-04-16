Λευκός Οίκος: Πιθανός νέος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ - Συνεδρίαση στο Ισραήλ για το Λίβανο

Το ενδεχόμενο ένος νέου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν απέκλεισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λεβιτ, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διπλωματικό παρασκήνιο για την παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν που λήγει στις 21 Απριλίου η οποία θα επιτρέψει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου για το ενδεχόμενο εκεχειρίας στο Λίβανο υπό τις αμερικανικές πιέσεις.

Εξάλλου, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης, αντιπροσωπεία του Πακιστάν έφθασε στο Ιράν μεταφέροντας μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να σχεδιαστεί έναν δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Εξάλλου, σε νέα του συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν που μίλησε στο Al Jazeera, το Ισλαμαμπάντ προσφέρεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν έδωσε επίσημη ημερομηνία για τις επόμενες συνομιλίες.

Ο ίδιος, πάντως, δήλωσε ότι τι η ένταση με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος.

Τόνισε δε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Όπως είπε, η σύγκρουση βρίσκεται «πολύ κοντά στο να τελειώσει», ενώ σε ανάρτησή του έγραψε ότι η Κίνα είναι «πολύ χαρούμενη» που «ανοίγει μόνιμα το Στενό του Ορμούζ».

«Το κάνω και για αυτούς - Και για τον κόσμο», έγραψε.

Την ίδια στιγμή, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα ο Λίβανος να βομβαρδίζεται διαρκώς.

