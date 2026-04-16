Έτοιμες να ξαναρχίσουν πολεμικές επιχειρήσεις οι ΗΠΑ αν το Ιράν δεν καταλήξει σε συμφωνία, λέει ο Χέγκσεθ

Απειλές για βομβαρδισμούς και διατήρηση του αποκλεισμού «για όσο χρειαστεί»

Οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή έχουν πάρει θέσεις να ξαναξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, που ισχύει από τη Δευτέρα, «για όσο χρειαστεί».

«Εσείς, Ιράν, μπορείτε να επιλέξετε ένα ευημερούν μέλλον, μια διέξοδο, και ελπίζουμε ότι θα το κάνετε για τον λαό του Ιράν», τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός σε συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

«Αλλά αν το Ιράν κάνει τη λάθος επιλογή, τότε θα βιώσει αποκλεισμό και βόμβες που θα πέφτουν σε υποδομές και σε εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού και ενέργειας», συνέχισε, σημειώνοντας πως «για όσο χρειαστεί, θα διατηρήσουμε αυτόν τον αποκλεισμό, αυτόν τον αποκλεισμό που λειτουργεί».

Για να πιέσει την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία, η Ουάσιγκτον αποφάσισε αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επιβάλουν αποκλεισμό σε όλα τα πλοία που επιδιώκουν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Ιράν.

«Θα καταδιώξουμε ενεργά οποιοδήποτε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να παράσχει υλική υποστήριξη στο Ιράν», δήλωσε από την πλευρά του ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο.

Πλοία που επιχειρήσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό θα αναχαιτίζονται και θα προειδοποιούνται ότι «αν δεν συμμορφωθείτε με αυτόν τον αποκλεισμό, θα ασκήσουμε βία», είπε. «Η επιβολή του αποκλεισμού θα γίνεται εντός των χωρικών υδάτων του Ιράν και σε διεθνή ύδατα», τόνισε ο Κέιν.

Ο Χέγκσεθ συμπλήρωσε επίσης ότι η Κίνα διαβεβαίωσε τις ΗΠΑ ότι δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον πόλεμο που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου.

