Νέες καταγγελίες από τον Σύνδεσμο Καταναλωτών για τα καύσιμα - Τι αναφέρει ο Δρουσιώτης

Νέες καταγγελίες για τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών στα καύσιμα διατυπώνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με τον πρόεδρό του, Μάριο Δρουσιώτη, να κάνει λόγο για αυξήσεις που δεν συνδέονται πάντα με επίσημες ανακοινώσεις εταιρειών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «από τις 04 04 2026 που τέθηκε σε ισχύ ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης οι τιμές στα πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών παρέμειναν περίπου σταθερές». Ωστόσο, στις 16 Απριλίου, «συγκεκριμένη εταιρεία εισαγωγής πετρελαιοειδών ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων και αύξηση στην τιμή της βενζίνης 95 κατά δυο σεντς το λίτρο».

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, από την παρακολούθηση της αγοράς «22 πρατήρια άλλης εταιρείας εισαγωγής πετρελαιοειδών αύξησαν και αυτά τις τιμές τους, χωρίς η εταιρεία τους να ανακοινώσει κάποια αύξηση», ενώ «από τα 22 πρατήρια… τα 7 πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους πιο πάνω και από την αύξηση που ανακοινώθηκε από την άλλη εταιρεία».

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι «όλα τα πρατήρια της εταιρείας που ανακοίνωσε την αύξηση περιορίστηκαν μέσα στο όριο της αύξησης των 2 σεντς το λίτρο ή ακόμα και σε χαμηλότερο όριο».

Ο κ. Δρουσιώτης διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχει κάποια παρανομία από τους πρατηριούχους», ωστόσο ασκεί κριτική στις αρμόδιες αρχές, σημειώνοντας πως «οι δηλώσεις των Αρμόδιων Αρχών είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και γίνονται για σκοπούς εντυπώσεων».

Παράλληλα, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι «κατέχει λεπτομερή στοιχεία με τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των πρατηρίων πετρελαιοειδών, όπως επίσης και την ώρα και το ποσό της διαμόρφωσης των τιμών τους».