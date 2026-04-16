ΔΗΣΥ: «Το ΑΚΕΛ χαϊδεύει αυτιά ενόψει εκλογών» - Αντιπαράθεση για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου

Αντιπαράθεση μεταξύ ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ προκαλεί η πρόταση νόμου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να κατηγορεί το ΑΚΕΛ για λαϊκισμό και κατάθεση αντισυνταγματικών προτάσεων ενόψει εκλογών.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει ότι «δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΑΚΕΛ στον γνώριμο δρόμο του λαϊκισμού και των πρόχειρων, αντισυνταγματικών προτάσεων για το θεαθήναι», τονίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένος στην «αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα».

Παράλληλα, επιρρίπτει στο ΑΚΕΛ την ευθύνη ότι «ενόψει εκλογών επιλέγει ξανά την προσφιλή του τακτική να χαϊδεύει αυτιά», κάνοντας λόγο για στάση που υιοθετήθηκε «με τη στήριξη και άλλων κομμάτων που υπέκυψαν στον λαϊκισμό».

Ο ΔΗΣΥ εκφράζει, επίσης, την εκτίμηση ότι οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου αντιλαμβάνονται τις πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις συγκεκριμένες προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει προχωρήσει σε «πραγματικές πολιτικές αποκατάστασης δικαιωμάτων και κατοχύρωσης των εργαζομένων αορίστου χρόνου».

ΑΚΕΛ: «Μόνο ο ΔΗΣΥ συντάχθηκε με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη»

Από την πλευρά του, το ΑΚΕΛ σε δική του ανακοίνωση αναφέρει ότι «η Ολομέλεια της Βουλής καταψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία την αναπομπή του κ. Χριστοδουλίδη» στην πρόταση νόμου που αφορά την απαγόρευση απόλυσης των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών για σκοπούς πλεονασμού.

Προσθέτει ότι «μόνο ο ΔΗΣΥ συντάχθηκε με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ενάντια στους εκπαιδευτικούς», υποστηρίζοντας πως με την πρόταση νόμου «αποκαταστάθηκε μια μεγάλη αδικία», καθώς η σχετική ρύθμιση ισχύει για ολόκληρη τη δημόσια υπηρεσία.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει ακόμη ότι «το θέμα δεν είναι νομικό, είναι καθαρά πολιτικό», κάνοντας λόγο για κατοχύρωση της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και καλώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να υπογράψει τον νόμο «για να αρθεί μια μεγάλη αδικία».

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι «το πρόβλημα του κ. Χριστοδουλίδη είναι επί της ουσίας», κατηγορώντας τον ότι βρίσκεται «ενάντια στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου».