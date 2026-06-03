Παραμένει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ ο Γιώργος Λουκαΐδης

Την παραμονή του Γιώργου Λουκαΐδη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, μετά από διαβούλευση με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, όπως προβλέπει το καταστατικό του.

Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Κεντρική Επιτροπή συζήτησε και το θέμα της εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής, αποφασίζοντας ομόφωνα να προκρίνει την υποψηφιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή ενημερώθηκε για τις επαφές και τις ενέργειες της ηγεσίας, εγκρίνοντας τους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, επανέλαβε ότι, ως θέση αρχής, δεν υπάρχει διάλογος ή επαφή με την ακροδεξιά, ενώ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ).

Το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι ο κ. Στεφάνου διαθέτει την απαιτούμενη πολιτική και κοινοβουλευτική εμπειρία για τη θέση, προσθέτοντας ότι η υποψηφιότητά του συγκεντρώνει ήδη τη στήριξη του ΑΚΕΛ και του ΑΛΜΑ.

Η Κεντρική Επιτροπή ανέθεσε στο Πολιτικό Γραφείο να συνεχίσει τις επαφές με τα υπόλοιπα κόμματα με στόχο τη διεύρυνση της στήριξης προς την υποψηφιότητα Στεφάνου, ενώ το εξουσιοδότησε να αξιολογήσει τα δεδομένα που θα προκύψουν και να λάβει τις τελικές αποφάσεις για τη στάση της κοινοβουλευτικής ομάδας κατά την ψηφοφορία για την Προεδρία της Βουλής.