Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Συζήτηση για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην παρουσία Διοικητών ΚΤΚ και ΤτΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με  ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στοχευμένης έρευνας που διεξήγαγε η ΚΤΚ το διήμερο 24–25 Φεβρουαρίου σε επιλεγμένους χώρους σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, καθώς και τα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών

Πραγματοποιείται την Πέμπτη, 18 Ιουνίου, συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για τη ζωή – Ευρωπαϊκός Διάλογος Πολιτών», παρουσία του Διοικητή της ΚΤΚ Χριστόδουλου Πατσαλίδη και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα.

Σύμφωνα με  ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στοχευμένης έρευνας που διεξήγαγε η ΚΤΚ το διήμερο 24–25 Φεβρουαρίου σε επιλεγμένους χώρους σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, καθώς και τα αποτελέσματα από την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από την έρευνα καταγράφηκαν οι απόψεις, οι αντιλήψεις και τα συναισθήματα του κοινού σε θέματα αποταμίευσης και επενδύσεων. Παράλληλα, θα αναδειχθούν ευρύτερα συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία ενίσχυσης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην κοινωνία.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της ΚΤΚ, περιλαμβάνει αρχικά παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της έρευνας και στη συνέχεια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός για τη Ζωή: Ευρωπαϊκός Διάλογος Πολιτών», με τη συμμετοχή των δύο Διοικητών.

Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τη συζήτηση ζωντανά μέσω του καναλιού της ΚΤΚ στο YouTube, στις 18 Ιουνίου 2026, από τις 18:00 έως τις 19:00, ενώ η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη και μεταγενέστερα σε βιντεοσκοπημένη μορφή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑχρηματοοικονομικά

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα