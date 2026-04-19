Live: Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν - Νέες απειλές Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτήρισε η SBU την επίθεση ενόπλου στο Κίεβο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από την ένοπλη επίθεση έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 10.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης, που σκότωσε σήμερα στο Κίεβο πέντε άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 10, αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης σκότωσε με αυτόματο όπλο τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν μέσα στο σούπερ μάρκετ.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια θολή φιγούρα καλυμμένη με αίμα μέσα σε ένα κατάστημα, με ένα όπλο να βρίσκεται κοντά του.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram, ανέφερε ότι μια γυναίκα μεταξύ των 10 τραυματιών πέθανε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο μ στην εφαρμογή Telegram «ο δράστης στο Κίεβο εξουδετερώθηκε κατά τη σύλληψη του»

«Ειδικές δυνάμεις της... εθνικής αστυνομίας εισέβαλαν στο κατάστημα όπου βρισκόταν ο δράστης. Πήρε άτομα ως ομήρους και πυροβόλησε έναν αστυνομικό κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Πριν από αυτό, οι διαπραγματευτές προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του», ανέφερε ο Κλιμένκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΟΥΚΡΑΝΙΑΚΙΕΒΟΕΠΙΘΕΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα