Live: Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν - Νέες απειλές Τραμπ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Συνεχίζει την κόντρα ο Οδυσσέας: «Παραμένετε υπερασπιστές των σκανδάλων», λέει στην Αννίτα Δημητρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Απαντά σε προσωπικές αιχμές, επαναφέροντας αναφορές σε υποθέσεις και κάνοντας λόγο για «υπερασπιστές και απολογητές» σκανδάλων

Με νέα ανάρτησή του στο Χ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απαντά στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί από χθες. Όπως αναφέρει, η πρόσφατη συνέντευξή του και «η απαρίθμηση των σκανδάλων όλων των κομμάτων» αποτελούν απάντηση σε παράπονα ότι περιορίστηκε «στα κυριότερα δικά σας σκάνδαλα».

Στην ανάρτησή του, επαναλαμβάνει αναφορές σε υποθέσεις όπως «Focus, Panama papers, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, Συνεργατισμός, Βασιλικό, Σεϋχέλλες, Χρυσά Διαβατήρια», προσθέτοντας ότι «θα μπορούσα να προσθέσω το μαύρο βαν, τα ελικόπτερα του Δασών, την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη, και πολλά άλλα».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «παραμένετε υπερασπιστές και απολογητές όλων αυτών των σκανδάλων», ενώ αναφέρει πως «χαρακτηρίζετε ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας την ανάδειξη των σκανδάλων αυτών από το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο που είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία». Καταλήγοντας, διερωτάται: «Αλήθεια, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσετε;».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα