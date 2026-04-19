Συνεχίζει την κόντρα ο Οδυσσέας: «Παραμένετε υπερασπιστές των σκανδάλων», λέει στην Αννίτα Δημητρίου

Με νέα ανάρτησή του στο Χ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απαντά στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί από χθες. Όπως αναφέρει, η πρόσφατη συνέντευξή του και «η απαρίθμηση των σκανδάλων όλων των κομμάτων» αποτελούν απάντηση σε παράπονα ότι περιορίστηκε «στα κυριότερα δικά σας σκάνδαλα».

Στην ανάρτησή του, επαναλαμβάνει αναφορές σε υποθέσεις όπως «Focus, Panama papers, ΣΑΠΑ, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ, Συνεργατισμός, Βασιλικό, Σεϋχέλλες, Χρυσά Διαβατήρια», προσθέτοντας ότι «θα μπορούσα να προσθέσω το μαύρο βαν, τα ελικόπτερα του Δασών, την υπόθεση Γιαννάκη Γιαννάκη, και πολλά άλλα».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «παραμένετε υπερασπιστές και απολογητές όλων αυτών των σκανδάλων», ενώ αναφέρει πως «χαρακτηρίζετε ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας την ανάδειξη των σκανδάλων αυτών από το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο που είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία». Καταλήγοντας, διερωτάται: «Αλήθεια, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσετε;».