Η γεωπολιτική κρίση ως ευκαιρία για πρόσβαση Κύπρου σε Ινδία- Θέμα ημερών η λειτουργία γραφείου Eurobank στη Βομβάη

Η φράση «κάθε κρίση γεννά ευκαιρίες» είναι μια φράση κλισέ, που αναπαράγεται σε περιόδους όπως η σημερινή, αποτυπώνει όμως και μια πραγματικότητα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει καταστήσει επίκαιρη τη διαχρονική προσπάθεια της Κύπρου να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές της Ασίας, προσελκύοντας επιχειρήσεις - επενδυτές που αναζητούν είσοδο - διέξοδο στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι χώρες του Κόλπου είχαν καταφέρει να καταστήσουν την περιοχή παγκόσμιο επιχειρηματικό κέντρο. Το όλο οικοδόμημα σήμερα δοκιμάζεται. Διεθνή δημοσιεύματα καταγράφουν ήδη τάσεις εκροής κεφαλαίων από χώρες του Κόλπου, με βασικό προορισμό την Ελβετία. Σε αυτό το σκηνικό, η Κύπρος έχει την ευκαιρία να αποσπάσει μερίδιο από αυτή τη μετακίνηση.

Η περίπτωση της Ινδίας

Η προσπάθεια που κατέβαλε ο ιδιωτικός τομέας να χτίσει νέες αγορές στην Ασία, με αιχμή την Ινδία, μια αγορά με τεράστια αναπτυξιακή δυναμική και αυξανόμενη διεθνή παρουσία, φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επικείμενη λειτουργία του γραφείου αντιπροσωπείας της Eurobank στην Ινδία. Η κίνηση αυτή ανοίγει δίαυλο χρηματοοικονομικής διασύνδεσης και διευκολύνει τη ροή επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σε επόμενο στάδιο η Eurobank προγραμματίζει τη δημιουργία γραφείων σε Ισραήλ, Άμπου Ντάμπι και Σαουδική Αραβία.

"Στην τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία δημιουργείται μια ευκαιρία για την Κύπρο, καθώς είναι ένας ασφαλής, εναλλακτικός, επιχειρηματικός προορισμός που προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές", εξηγεί στον "Π" ο Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Διευθυντής Τραπεζικών Υπηρεσιών & Γραφείων Αντιπροσωπείας στην Eurobank Limited. Η κυπριακή θυγατρική του Ομίλου της Eurobank έχει αναλάβει το έργο της παρουσίας στην Ινδία.

"Παραδοσιακά", προσθέτει, "υπήρχε αυξημένη παρουσία Ινδών στις χώρες του Κόλπου και είναι λογικό να σταθμίζουν τις επιλογές τους. Βλέπουμε ένα μομέντουμ τον τελευταίο χρόνο σε ότι αφορά τις σχέσεις Ινδίας - Κύπρου. Η Ινδία είναι μια πολύ υποσχόμενη με μεγάλες προοπτικές, αγορά και για την Κύπρο αποτελεί μια ευκαιρία το άνοιγμα σε αυτή. Εμείς, ως Eurobank, φιλοδοξούμε με το γραφείο αντιπροσωπείας μας στο χρηματοοικονομικό κέντρο της Βομβάης να λειτουργήσουμε ως κόμβος, ένα hub, για μεγάλες εταιρείες από την Ινδία που αναζητούν παρουσία στην Ευρώπη και για κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν παρουσία στην Ινδία", καταλήγει.

Σημειώνεται ότι το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί την Ινδία. Η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στην προώθηση της Κύπρου ως μιας φιλικής προς τις επενδύσεις χώρα, για ινδικές εταιρείες που αναζητούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο διάδρομος IMEC

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και ο οικονομικός διάδρομος IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), ένα φιλόδοξο σχέδιο διασύνδεσης που παραμένει ενεργό παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Ο διάδρομος αυτός στοχεύει στη δημιουργία ενός εναλλακτικού εμπορικού και ενεργειακού άξονα που θα ενώνει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής, αναβαθμίζοντας τη σημασία χωρών-κόμβων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του στο Associated Press με αφορμή το Άτυπο Συμβούλιο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Κύπρο, αναφέρθηκε στον IMEC.

Στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας της ΕΕ έχει ήδη συσταθεί ομάδα «Φίλων του IMEC» για την προώθηση της πρωτοβουλίας, με στόχο την εξειδίκευση συγκεκριμένων έργων. Για την Κύπρο, η αξιοποίηση της δυναμικής του IMEC μεταφράζεται σε ευκαιρία προσέλκυσης εταιρειών logistics, ναυτιλίας, ενέργειας και τεχνολογίας, καθώς και σε ενίσχυση του ρόλου της ως κόμβου υπηρεσιών. Παράλληλα, δημιουργούνται προοπτικές για ανάπτυξη υποδομών και συνεργασιών που θα ενισχύσουν τη διασυνδεσιμότητα της χώρας.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή δεν στερείται προκλήσεων. Ο ανταγωνισμός από άλλες ευρωπαϊκές και περιφερειακές δικαιοδοσίες είναι έντονος, ενώ κρίσιμη παραμένει η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης.