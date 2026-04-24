Tι θα συμβεί αν η Αμερική χάσει!

Ο πόλεμος του 2026 στο Ιράν σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στη σύγχρονη γεωπολιτική και καταδεικνύει πώς οι προσπάθειες της Δύσης να διατηρήσει την κυριαρχία της μέσω στρατιωτικών επεμβάσεων, αποσταθεροποιούν την περιοχή, επιταχύνοντας ταυτόχρονα την ανάδυση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης.

Η σύγκρουση εξελίχθηκε γρήγορα, από μια τοπική προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος σε μια παγκόσμια κρίση. Αυτό μπορεί ακόμη και να μετατραπεί σε μια παρατεταμένη και διευρυνόμενη σύγκρουση, όχι πάντα με την ίδια ένταση, αλλά ικανή να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου πολύ υψηλότερα και να προκαλέσει σημαντική αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Αυτό θα απειλήσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Δύσης και θα αλλάξει τη γεωπολιτική της Ευρασίας.

Ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των βασικών εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών στη Μέση Ανατολή έχει σημαντικές συνέπειες για όλους τους περιφερειακούς παράγοντες, εντείνοντας τον υποκείμενο ανταγωνισμό μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και εγκλωβίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό που ονομάζεται «παγίδα κλιμάκωσης».

Ταυτόχρονα, αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν επίσης τις περιορισμένες επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους τα μικρά κράτη και δείχνουν ότι η σύνδεση με τις μεγάλες δυνάμεις μπορεί να αυξήσει, αντί να μειώσει, την ευπάθειά τους. Όταν οι ηγεμονικές δυνάμεις χάνουν την ικανότητα να επιβάλλουν κανόνες σε μια παγκόσμια τάξη, οι μικρότερες χώρες γίνονται πιο ευάλωτες και πρέπει να προσαρμόσουν την εξωτερική τους πολιτική αναλόγως για να επιβιώσουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Κύπρο, η οποία λειτουργεί υπό ένα μοναδικά περίπλοκο καθεστώς.

Η αμερικανική υπερβολή

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι ΗΠΑ αναδείχθηκαν ως η μοναδική υπερδύναμη στον κόσμο. Ως αποτέλεσμα, οι παρεμβάσεις τους στη Μέση Ανατολή αυξήθηκαν, υποκινούμενες από τις νεοσυντηρητικές πολιτικές περί ανατροπής καθεστώτων. Συγκεκριμένα, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το Πεντάγωνο φέρεται να έθεσε ως στόχο την παρέμβαση σε επτά χώρες, ξεκινώντας από το Ιράκ και καταλήγοντας στο Ιράν.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ΗΠΑ στόχευαν στην αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής για να επεκτείνουν την επιρροή τους. Επιπλέον, αποχαρακτηρισμένα έγγραφα προσδιορίζουν την ανατροπή καθεστώτων ως τον πρωτεύοντα στόχο της πολιτικής τους.

Ωστόσο, οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. Καθεστώτα όπως αυτό του Ιράν προσαρμόστηκαν, καθιστώντας την ανατροπή τους πιο δύσκολη. Το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, έτεινε να θεωρεί ένα πλουσιότερο, και με λιγότερους περιορισμούς Ιράν, ως απειλή για την ασφάλειά του. Οι ισραηλινοί ηγέτες υποστήριζαν σθεναρά τη στρατιωτική δράση, ειδικά μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν το 2016.

Η «παγίδα της κλιμάκωσης»

Η γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής μεταβάλλεται, καθώς η Ρωσία και η Κίνα αμφισβητούν την κυριαρχία των ΗΠΑ και μαζί με το Ιράν, σχηματίζουν έναν «ευρασιατικό πυρήνα», ευθυγραμμίζονται ως προς τα στρατηγικά τους συμφέροντα και υποστηρίζουν την Τεχεράνη για να αντισταθμίσουν την επιρροή των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Αυτή η ανατολική συμμαχία αμφισβητεί τη δυτική κυριαρχία.

Τα κράτη της Μέσης Ανατολής, με τη σειρά τους, επιφυλακτικά απέναντι στις ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, στρέφονται όλο και περισσότερο προς την Κίνα ως αντίβαρο. Οι συμμαχίες αλλάζουν καθώς οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία και την Κίνα.

Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν μια αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της ιρανικής ηγεσίας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προκάλεσε την άμεση ιρανική αντίδραση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση του Ιράν του επέτρεψε να καταλάβει και να αποκλείσει τα στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια να εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones. Το κλείσιμο των Στενών προκάλεσε μια εξελισσόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση που οδήγησε σε σοβαρές ελλείψεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε ποικίλου βαθμού οικονομικές διαταραχές σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η θεωρία της «παγίδας κλιμάκωσης» του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σικάγου Ρόμπερτ Πέιπ, υποδηλώνει ότι η αρχική αποτυχημένη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν προκάλεσε την έντονη ιρανική αντίδραση στο πολεμικό πεδίο. Αυτά ήταν τα στάδια ένα και δύο στην κλιμάκωση. Οι ηγέτες των ΗΠΑ αισθάνονται υποχρεωμένοι να σταματήσουν τις πυρηνικές προσπάθειες του Ιράν, γεγονός που καθιστά πιο πιθανή μια χερσαία εισβολή, που θα είναι το στάδιο τρία. Ωστόσο, μια τέτοια επίθεση έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιτύχει. Θα παρατείνει την σύγκρουση, θα εξαντλεί οικονομικούς πόρους και θα αποδυναμώσει την ετοιμότητα των ΗΠΑ αλλού.

Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μια «παγίδα κλιμάκωσης», όπως την περιγράφει ο καθηγητής Πέιπ: είτε να ξεκινήσουν έναν πόλεμο εδάφους, το στάδιο τρία, είτε να αποδεχθούν ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν ως κέντρο περιφερειακής ισχύος. Τυχόν αποχώρηση, θα μπορούσε να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ακόμη και χωρίς ελπίδα για νίκη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενδέχεται να επιδιώξουν περιοδικές στρατιωτικές επιθέσεις για να περιορίσουν το Ιράν και να διατηρήσουν τον περιφερειακό κατακερματισμό.

Οι πιθανότητες ήττας των ΗΠΑ

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν μια βιώσιμη στρατηγική για την πλήρη νίκη, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ήττας και αποχώρησης σε βάθος χρόνου. Ο Τζον Μιαρσιάϊμερ, επίσης καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Σικάγο, υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη ηττηθεί στο Ιράν γιατί δεν πέτυχαν κανέναν από τους στόχους τους. Η στρατιωτική δύναμη από μόνη της δεν μπορεί να επιτύχει πολιτικούς στόχους. Όπως στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν, ο εθνικισμός του Ιράν αντιστέκεται στην παράδοση.

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Πέιπ θεωρεί ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες οι ΗΠΑ να ξεκινήσουν χερσαία επιχείρηση. Σε παρόμοιες συγκρούσεις, οι ηγέτες κλιμακώνουν την κατάσταση υπό την πίεση της φήμης τους. Ο Πρόεδρος Τράμπ έχει παγιδευτεί, και πιθανότατα θα ενεργήσει για να αποφύγει να θεωρηθεί ως ο πρόεδρος που άφησε το Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη.

Εάν οι ΗΠΑ αποκλείσουν τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν και οι σύμμαχοί του θα μπορούσαν να κλείσουν βασικές θαλάσσιες οδούς, διαταράσσοντας σοβαρά την παγκόσμια οικονομία και εντείνοντας την πίεση στις ΗΠΑ.

Η πιθανότητα οι ΗΠΑ να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από την περιοχή αυξάνεται. Οι ΗΠΑ διατηρούν 13 βάσεις στη Μέση Ανατολή ως «στρατιωτικό λιμάνι» για τους συμμάχους τους στον Κόλπο. Αυτές οι βάσεις έχουν καταστεί ευάλωτες και έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τις επιθέσεις ακριβείας με drones του Ιράν.

Εάν οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν τις βάσεις τους ή τα διυλιστήρια των εταίρων τους, ο ρόλος τους ως «παγκόσμιου αστυνομικού» της περιοχής θα εξασθενήσει και ενδεχομένως να τερματιστεί. Οι Ιρανοί ζητούν ήδη την αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η σκληρή επιλογή που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με τον καθηγητή Πέιπ, μεταξύ ενός παρατεταμένου και δαπανηρού πολέμου εδάφους ή αποδοχής του Ιράν ως ανερχόμενου «κέντρου περιφερειακής και παγκόσμιας δύναμης».

Αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράν θα αποσταθεροποιούσε τον κόσμο περισσότερο από ό,τι το Ιράκ ή το Αφγανιστάν. Η απώλεια 13 περιφερειακών βάσεων θα εξέθετε την αδυναμία του ΝΑΤΟ και θα κατακερμάτιζε τις δυτικές συμμαχίες. Για το Ισραήλ, η απώλεια της αμερικανικής υποστήριξης θα μπορούσε να σημαίνει απομόνωση και μεγαλύτερο κίνδυνο να στραφεί στην πυρηνική επιλογή.

Η Κύπρος

Τα μικρά κράτη όπως η Κύπρος αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους από πολύπλοκες υβριδικές απειλές λόγω των περιορισμένων πόρων τους. Υπογράφοντας αμυντικές συνεργασίες με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία το 2024 και το 2025, η Κύπρος εγκατέλειψε την ουδετερότητά της, παρέχοντας στην Τουρκία νομική και πολιτική δικαιολογία για παρεμβατική δράση. Αντί να βασίζεται σε μεταβαλλόμενες συμμαχίες μεγάλων δυνάμεων, η Κύπρος θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει περιφερειακές συνεργασίες μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τους γείτονές της ή να είχε επιδιώξει ευρύτερη πολυμερή συμμετοχή εντός της ΕΕ για να αυξήσει τη διπλωματική της επιρροή. Μια άλλη επιλογή θα ήταν να επιβεβαιώσει την ουδετερότητά της και να διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις με δυτικούς και περιφερειακούς παράγοντες. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις θα μείωναν την έκθεση της σε γεωπολιτικές εντάσεις.

Η Άγκυρα θεωρεί τη στρατιωτικοποίηση του νησιού άμεση παραβίαση της Συνθήκης Εγγυήσεων του 1960. Έχει δείξει τις προθέσεις της με την ανάπτυξη μαχητικών F-16 στις βόρειες περιοχές που κατέχει. Εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν, η Κύπρος θα αντιμετωπίσει ένα στρατηγικό κενό και η Άγκυρα —και όχι η Ουάσιγκτον— θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση να το καλύψει.

Η αυγή της πολυπολικότητας

Ο πόλεμος του 2026 με το Ιράν, δεν κλόνισε μόνο τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Κατέρριψε ίσως και τον μύθο του «παγκόσμιου αστυνομικού». Καθώς οι ΗΠΑ παραμένουν παγιδευμένες στη δική τους κλιμάκωση, η δύναμη της Δύσης να επιβάλλει όρους εξαντλείται οικονομικά, λόγω οικονομικού αδιεξόδου και συσσωρευμένου χρέους και στρατηγικά λόγω υπερβολικής επέκτασης. Για την Κύπρο, το μάθημα είναι υπαρξιακό: ο χρόνος της εξάρτησης από έναν μακρινό προστάτη μεταβάλλεται και ενδεχομένως εξαντλείται. Σε αυτήν την περίπτωση, η επαναφορά του πλαισίου της Συνθήκης του 1960 θα είναι πλέον ο μόνος τρόπος για να εξαλειφθεί το πρόσχημα των τουρκικών αντιδράσεων ιδιαίτερα σε ένα πιθανό μετά-αμερικανικό κενό.

*Oικονομολόγου και υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές με το κόμμα Volt Κύπρου