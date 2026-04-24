Κουμής: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Κύπρο οι νέες πτήσεις Wizz Air από Μαδρίτη και Αθήνα προς Λάρνακα

Η ανακοίνωση των νέων απευθείας δρομολογίων της Wizz Air από Μαδρίτη και Αθήνα προς Λάρνακα αποτελεί πρόσθετη ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κύπρο δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Σε ανακοίνωση του το Υφυπουργείο Τουρισμού χαιρετίζει την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας Wizz Air για έναρξη πτήσεων από την πρωτεύουσα της Ισπανίας Μαδρίτη, εξέλιξη που βελτιώνει την αεροπορική συνδεσιμότητα της χώρας μας με την πολύ σημαντική αγορά της Ισπανίας. Χαιρετίζει επίσης την απόφαση της εταιρείας Wizz να αυξήσει σημαντικά την παρουσία της στην Κύπρο με την εισαγωγή του δρομολογίου Αθήνα-Λάρνακα.

«Η ανακοίνωση των νέων απευθείας δρομολογίων της Wizz Air από Μαδρίτη και Αθήνα προς Λάρνακα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ψήφου εμπιστοσύνης προς την χώρα μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού.

Η βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, προσθέτει, «δεν είναι απλώς ένα ορόσημο σε επίπεδο logistics, αλλά αποτελεί και ένα στρατηγικό μήνυμα».

«Ανοίγει νέους διαύλους για τον τουρισμό, το εμπόριο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, φέρνοντάς μας πιο κοντά σε δύο από τις πιο δυναμικές πρωτεύουσες της Ευρώπης», σημειώνει, χαιρετίζοντας την προσθήκη των δύο νέων δρομολογίων και ευχόμενος «καλή επιτυχία».

Η έναρξη των πτήσεων Μαδρίτη - Λάρνακα προγραμματίζεται στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και η συχνότητα της θα είναι τρεις φορές την εβδομάδα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Οι πτήσεις Αθήνα - Λάρνακα, με έναρξη στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, θα πραγματοποιούνται καθημερινά και θα αριθμούν συνολικά 14 πτήσεις την εβδομάδα.

Πηγή: ΚΥΠΕ