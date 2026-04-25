ΠΑΣΥΔΥ: Να γίνουν αορίστου χρόνου οι εργαζόμενοι μετά από 30 μήνες απασχόλησης

Προσπάθειες για μετατροπή των Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ), που έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 30 μήνες εργοδότησης, σε Εργοδοτούμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) καταβάλλει η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

H οργάνωση απέστειλε εγκύκλιο στα μέλη της και καλεί σε συνάντηση για ενημέρωση την Τετάρτη 29 Απριλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στη μία το μεσημέρι στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο γ.γ. της συντεχνίας Στράτης Ματθαίου, θα εξηγήσει τα επόμενα βήματα.

Η πρόσκληση απευθύνεται, τόσο σε μέλη, όσο και μη μέλη της ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται, ότι πρόσφατα η Βουλή και συγκεκριμένα στις 6 Απριλίου, ενέκρινε νομοσχέδιο, που αφορά στους εκπαιδευτικούς των υποστηρικτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, μέσω του οποίου προνοείται ότι όσοι έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 30 μήνες εργοδότησης ως ΕΟΧ εκπαιδευτικοί, θα μετατραπούν σε ΕΑΧ.

«Με αφορμή τούτο, καθώς επίσης και την πρόσφατη αλλαγή του καθεστώτος εργοδότησης των ΣΥΟΠ, ώστε να μην τερματίζεται το συμβόλαιο εργοδότησής τους μέχρι και την αφυπηρέτησή τους, θεωρούμε, ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε ανάλογη μεταχείριση και για τους ΕΟΧ στη δημόσια υπηρεσία που έχουν συμπληρώσει 30 μήνες εργοδότησης», υποστηρίζει η συντεχνία.

Όπως πληροφορούμαστε, πολύ πρόσφατα έγινε εξωδικαστική διευθέτηση και ένας μικρός αριθμός Εργαζομένων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ) που υπηρετούσαν στο Τμήμα Μετανάστευσης, έχουν μετατραπεί σε ΕΑΧ.

Στόχος και η ανέλιξη

Πέραν της μετατροπής των ΕΟΧ, που έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν 30 μήνες εργοδότησης, σε ΕΑΧ, η ΠΑΣΥΔΥ εξέφρασε πρόσφατα την αποφασιστικότητά της να προωθήσει το ζήτημα της ανέλιξης των χιλιάδων εργαζομένων αορίστου χρόνου εργασίας (ΕΑΧ) στο Δημόσιο με την ένταξη των επηρεαζομένων σε ανελικτικές δομές.

Η παρατεταμένη εκκρεμότητα όσον αφορά στο καθεστώς εργοδότησης των ΕΑΧ προκαλεί προβλήματα λειτουργικότητας στο Δημόσιο, τόνισε, καθώς σταδιακά, διαφοροποιείται ο συσχετισμός μεταξύ μόνιμου προσωπικού και ΕΑΧ και Εργαζομένων Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφαλίστηκαν από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, συνολικά 4.295 υπάλληλοι είναι εργαζόμενοι αορίστου χρόνου.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των ΕΑΧ απασχολείται στο Υπουργείο Υγείας (ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) και μεγάλος αριθμός είναι αποσπασμένος από το αρμόδιο υπουργείο).

Επίσης, μεγάλος αριθμός ΕΑΧ παρατηρείται στο Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, στον Κλάδο Επιμελητών εργοδοτούνται 206 μόνιμοι και 219 ΕΑΧ. Στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες εργοδοτούνται 68 μόνιμοι υπάλληλοι και 115 ΕΑΧ, ενώ στις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες απασχολούνται 238 μόνιμοι υπάλληλοι και 220 ΕΑΧ.

Ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ τόνισε, ότι μετά από προσπάθειες της συντεχνίας, έχουν εξομοιωθεί στα πλείστα θέματα οι όροι απασχόλησης και τα δικαιώματα των ΕΑΧ (άδειες ανάπαυσης/ασθενείας, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μισθοδοτικά ωφελήματα), με αυτούς του μόνιμου προσωπικού, με μόνη εξαίρεση στο δικαίωμα της ανέλιξης.

Η ΠΑΣΥΔΥ έχει υποβάλει ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών προσχέδιο νομοσχεδίου, που ετοίμασε νομικός σύμβουλος της Οργάνωσης, μέσω του οποίου προτείνεται ρύθμιση του θέματος της ανέλιξης των ΕΑΧ, πλην όμως, ακόμη δεν υπήρξε ανταπόκριση από το υπουργείο.

«Πρέπει επιτέλους, να βρεθεί λύση στο πρόβλημα», τόνισε, υποδεικνύοντας ότι, «σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν διοικητικές δομές σε κάποιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα όλοι οι υπάλληλοι να είναι με σύμβαση εργασίας, για αυτό οφείλουμε όλοι να εργαστούμε συνειδητά, ώστε να εξευρεθεί οριστική λύση».

Τα δύο θέματα θα τεθούν επί τάπητος στο προσεχές συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ στις 11 Μαΐου, το οποίο θα προσφωνήσει ο υπουργός Οικονομικών.