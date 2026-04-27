Σωτήρης Μαρκίδης στον «Π»: Οι δύο αλλαγές στη φορολογική δήλωση 2025

Δύο αλλαγές επέρχονται στη φορολογική δήλωση του 2025, με την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων να τοποθετείται κοντά στον Ιούλιο.

Ο έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, εξήγησε στον «Π» ότι το Τμήμα Φορολογίας, από την αρχή του έτους που έχει τεθεί σε εφαρμογή η φορολογική μεταρρύθμιση του 2026, έθεσε ως προτεραιότητα την ορθή και εύρυθμη υλοποίηση των νέων προνοιών των νομοθεσιών που έχουν τροποποιηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων, εντύπων, ενημερωτικού υλικού και σύγχρονων εργαλείων υπολογισμού φόρου, με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών.

Όπως σημειώνει, η δήλωση εισοδήματος ατόμου για το 2025 προγραμματιζόταν να υποβληθεί μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος Tax For All αλλά λόγω όλων των πιο πάνω εργασιών για εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης η εν λόγω δήλωση εισοδήματος ατόμου θα υποβληθεί και φέτος μέσω του συστήματος TAXISnet και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από την ανάρτησή της στο σύστημα TAXISnet θα δοθεί επαρκής χρόνος για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής και καταβολής τυχόν οφειλόμενων φόρων και εισφορών, χωρίς την επιβολή τόκων ή χρηματικών επιβαρύνσεων.

Η διαδικασία

Για το φορολογικό έτος 2025, υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500.

Στη δήλωση εισοδήματος ατόμου 2025, προσθέτει, διατηρούνται οι βασικοί αυτοματισμοί που διευκολύνουν σημαντικά τους φορολογούμενους στη συμπλήρωσή της.

Για παράδειγμα, με την εισαγωγή αναγνωριστικών στοιχείων (ΑΚΑ, ημερομηνία γέννησης και φύλο) στη δήλωση εισοδήματος συμπληρώνεται αυτόματα το ποσό της σύνταξης καθώς και των σχετικών παρακρατήσεων (φόρος εισοδήματος και εισφορές ΓεΣΥ), με δεδομένα που αντλούνται από το Γενικό Λογιστήριο και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανάκτηση και αυτόματη συμπλήρωση εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων και ΓεΣΥ, επιτυγχάνεται με την εισαγωγή των ίδιων αναγνωριστικών στοιχείων των προσώπων που έχουν εισόδημα ως αυτοεργοδοτούμενοι.

Παράλληλα, το σύστημα, προσυμπληρώνει πεδία όπως στοιχεία που υπήρχαν στη δήλωση που υποβλήθηκε για το προηγούμενο έτος, όπως στοιχεία εργοδότη (ΑΦΤ και επωνυμία), στοιχεία ασφαλιστικών εταιρειών (ΑΦΤ, επωνυμία, ημερομηνία έναρξης, ασφαλιζόμενο ποσό).

Τέλος, προχωρά αυτόματα στον υπολογισμό των συνόλων και στη μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης στο μέρος όπου γίνεται ο υπολογισμός φόρου, ΓεΣΥ και έκτακτης εισφοράς για την άμυνα.

Οι δύο αλλαγές

Οι δύο μόνο αλλαγές στη δήλωση 2025 που οφείλονται στην τροποποίηση νομοθετικών προνοιών αφορούν το Στεγαστικό Σχέδιο Ανακαινίζω-Ενοικιάζω και το Σχέδιο Επαναπατρισμού Ταλέντου (Minds in Cyprus). Συγκεκριμένα στο μέρος 4Α και μέρος 5Α έχουν γίνει οι απαραίτητες προσθήκες ώστε να καταχωρισθούν τα ποσά που προβλέπονται από την εφαρμογή του Στεγαστικού Σχεδίου Ανακαινίζω-Ενοικιάζω. Επίσης στο μέρος 5Α έχει δημιουργηθεί πεδίο που επιδέχεται ποσά που σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Επαναπατρισμού Ταλέντου (Minds in Cyprus).

«Να θυμίσουμε επίσης ότι, κατά την οριστική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος ατόμου 2025, σε περιπτώσεις όπου προκύπτει πληρωτέος φόρος, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τις οφειλές για φόρο εισοδήματος, ΓεΣΥ και έκτακτη εισφορά για την άμυνα. Για τη διευκόλυνση των πολιτών, μετά την υποβολή της δήλωσης παρέχεται ο σύνδεσμος για τη Φορολογική Πύλη, μέσω της οποίας μπορούν να πραγματοποιήσουν τις πληρωμές τους είτε με internet banking είτε μέσω της πλατφόρμας JCCsmart. Μέσω της Φορολογικής Πύλης παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνεται το κάθε πρόσωπο για την κατάσταση του λογαριασμού στο Τμήμα Φορολογίας, οποτεδήποτε χρειάζεται», εξηγεί.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της συγκεκριμένης δήλωσης για το 2025 θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Το Τμήμα Φορολογίας διαβεβαιώνει το κοινό ότι θα δοθεί επαρκής χρόνος για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις υποβολής και καταβολής τυχόν οφειλόμενων φόρων και εισφορών, χωρίς την επιβολή τόκων ή χρηματικών επιβαρύνσεων.

Πέρσι, μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας έγκαιρης υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το φορολογικό έτος 2024 έτυχαν επεξεργασίας περίπου 342,6 χιλιάδες δηλώσεις και συγκεκριμένα είχαν υποβληθεί οριστικά περίπου 337,4 χιλιάδες Δηλώσεις, ενώ παρέμειναν σε προσωρινή παραλαβή ακόμα 5,2 χιλιάδες δηλώσεις.