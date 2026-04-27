Κέρδη €19 εκατ. για το Mall of Cyprus το 2025, €6 εκατ. για το Mall of Engomi

Σημαντική αύξηση στα κέρδη τους πέτυχαν το 2025 τα εμπορικά κέντρα Mall of Cyprus και Mall of Engomi.

Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή στο ΧΑΚ, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Mall of Cyprus ανήλθαν σε €19,1 εκατ. το 2025 από €10,5 εκατ. το 2024.

Τα έσοδα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν στα €19,8 εκατ. σε σύγκριση με €19,6 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα κέρδη εύλογης αξίας σε επενδυτικά ακίνητα έφθασε τα €16 εκατ. από €4,5 εκατ. το 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας για το έτος ανήλθαν σε €30,8 εκατ. (2024: €18,3 εκατ.).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ήταν €250,7 εκατ. (2024: €240,6 εκατ.) και το καθαρό ενεργητικό της εταιρείας ήταν €121,7 εκατ. (2024: €116,1 εκατ.).

Όπως αναφέρεται, η οικονομική κατάσταση, η ανάπτυξη και η απόδοση της εταιρείας, όπως παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικές.

«Το 2025, η οικονομική απόδοση του Mall επέδειξε ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα απέναντι στις ποικίλες συνθήκες της αγοράς. Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που προέκυψαν από γεωπολιτικές εντάσεις, το Mall επέδειξε αξιοσημείωτη ανάπτυξη», αναφέρεται.

«Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5%, κατά τη διάρκεια του 2025, και οι κενοί χώροι κοντά στο 0%, υπογραμμίζει την ικανότητα του εμπορικού κέντρου να ανακάμψει αποτελεσματικά από τις αρχικές δυσκολίες της πανδημίας και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των καταναλωτών», προστίθεται.

«Η σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια του 2025 όχι μόνο αντανακλά το ανανεωμένο ενδιαφέρον των καταναλωτών, αλλά υπογραμμίζει και την ικανότητα του Mall να προσελκύει επισκέπτες και να δημιουργεί μια ζωντανή ατμόσφαιρα αγορών. Ταυτόχρονα, η αύξηση του κύκλου εργασιών σηματοδοτεί μια δυναμική δραστηριότητα εντός του Mall», επισημαίνεται.

Παράλληλα, σημειώνεται, η εισαγωγή νέων εμπορικών σημάτων και οι ανακαινίσεις καταστημάτων ενίσχυσαν περαιτέρω την ελκυστικότητά του και ενίσχυσαν τη θέση του ως ο προτιμώμενος προορισμός μόδας για τους αγοραστές.

Mall of Engomi

Όσον αφορά το Mall of Engomi, τα κέρδη του ανήλθαν στα €6 εκατ. σε σχέση με €1,1 εκατ. το 2024.

Το εμπορικό κέντρο πέτυχε αύξηση 15% στην επισκεψιμότητα.

Τα έσοδα της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθαν σε €4,5 εκατ. σε σύγκριση με €4 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας για το έτος ανήλθαν σε €7,8 εκατ. από €2,6 εκατ. Στα λειτουργικά κέρδη περιλαμβάνεται το κέρδος από την εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων ύψους €4,8 εκατ. έναντι μόλις €232,3 χιλ. το 2024.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ήταν €51,1 εκατ. (2024: €45,3 εκατ.) και το καθαρό ενεργητικό της ήταν €28 εκατ. (2024: €22 εκατ.).