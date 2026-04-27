Οι μισθοί των εργαζομένων το 2025- Πόσα παίρνουν οι Κύπριοι και πόσα οι ξένοι

Τα προκαταρτικά στοιχεία για τους μισθούς των εργαζομένων το 2025, δημοσίευσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €2.932 σε σύγκριση με €2.810 το τέταρτο τρίμηνο του 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,4%.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, παρατηρείται αύξηση στις μέσες ακαθάριστες απολαβές διορθωμένες ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2025, κατά 1,1%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώνται στα €3.102 και των γυναικών στα €2.718. Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 4,2% και 4,5% αντίστοιχα.

Αύξηση 4,9% το 2025

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων για το έτος 2025 σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, εκτιμώνται στα €2.605 σε σύγκριση με €2.483 το 2024, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το 2024 η αντίστοιχη αύξηση ήταν 5,1%. Οι διάμεσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων ήταν €1.968.

Μεταξύ €1500- €2999 το μεγαλύτερο ποσοστό Κυπρίων, κάτω των €1500 για μη κύπριους

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία για το 2025, σχετικά με την κατανομή υπαλλήλων κατά ομάδα απολαβών, το μεγαλύτερο ποσοστό Κύπριων υπαλλήλων παρατηρείται στην ομάδα μεταξύ €1.500 και €2.999 (42,8%) ενώ για τους μη-Κύπριους υπαλλήλους, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην ομάδα κάτω από €1.500 (47,7%).

Παρατηρούνται επίσης διαφοροποιήσεις στην κατανομή υπαλλήλων κατά φύλο, με τις γυναίκες να εμφανίζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ομάδα απολαβών κάτω των €1.500 (38,8%) και τους άνδρες να καταγράφουν το υψηλότερο ποσοστό στην ομάδα μεταξύ €1.500 και €2.999 (40,5%).

Κατά το 2025, οι μη-Κύπριοι υπάλληλοι συγκεντρώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό στα χαμηλότερα επίπεδα ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών, ιδίως κάτω των €1.500. Οι Κύπριοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση στις μεσαίες και υψηλότερες κατηγορίες, με τους μη-Κυπρίους να εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό στην ανώτατη κατηγορία (≥€6.000).