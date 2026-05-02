Μειωμένες ζημιές για την εταιρεία Mediterranean Hospitality Venture μετά το άνοιγμα του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia

Μεγάλη βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2025, ανακοίνωσε η Mediterranean Hospitality Venture (MHV), λίγους μήνες μετά το άνοιγμα του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia στις 2 Δεκεμβρίου 2025.

Οι ζημιές της εταιρείας μειώθηκαν στα €15,8 εκατ. έναντι ζημιών €58 εκατ. το 2024.

Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €75,1 εκατ. σε σύγκριση με €69,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η απόκλιση οφείλεται κυρίως σε υψηλότερα έσοδα από δραστηριότητες ακινήτων ύψους €1,7 εκατ. και υψηλότερα έσοδα από ξενοδοχειακές δραστηριότητες ύψους €4,1 εκατ.

Η λειτουργική ζημιά του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκε σε €8,4 εκατ., σε σύγκριση με λειτουργική ζημιά ύψους €52,2 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, κυρίως λόγω της επίδρασης του αναβαλλόμενου κόστους εξόδου που προέκυψε κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το οποίο καταβλήθηκε στην MHV IA Limited ύψους €40 εκατ. και στην αντιστροφή χρέωσης απομείωσης ύψους €4,9 εκατ. σε ακίνητο υπό κατασκευή κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με χρέωση απομείωσης ύψους €12,8 εκατ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Στα αποτελέσματα, καταγράφεται η ζημιά από την πώληση του 30% της MHV Bluekey One S.A. στην Papalon Investments Limited, ύψους €10,1 εκατ. και ζημιές εύλογης αξίας σε χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ύψους €5,9 εκατ.

Μείωση €3 εκατ. στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά €3 εκατ., από €6,8 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024 σε €3,8 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων στις δανειακές διευκολύνσεις του Ομίλου και της κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισμού της θυγατρικής, The Cyprus Tourism Development Company Limited

Τα λοιπά συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν σε €23,6 εκατ. σε σύγκριση με τα λοιπά συνολικά έσοδα ύψους €31,5 εκατ. για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, κυρίως λόγω υψηλότερου κέρδους από αναπροσαρμογή γης και κτιρίων κατά το προηγούμενο έτος.

Μελλοντικές εξελίξεις του Ομίλου

Όσον αφορά τις εξελίξεις του ομίλου, σημειώνεται ότι το Landmark Nicosia, Autograph Collection στη Λευκωσία άνοιξε επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2025 υπό την επωνυμία Autograph Collection της Marriott, μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Τα εγκαίνια του Landmark Nicosia, Autograph Collection, σημειώνεται, αναμένεται να θέσουν ένα νέο πρότυπο στο τοπίο της φιλοξενίας της Λευκωσίας και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τα έσοδα και τα έσοδα του Ομίλου από τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες.

Οι Πύργοι Landmark Nicosia αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026. Τα έσοδα από τους πύργους θα ενισχύσουν τα έσοδα και τα έσοδα του Ομίλου από δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων.

Μετά την εξαγορά του ξενοδοχείου Porto Paros στο νησί της Πάρου, ο Όμιλος σχεδιάζει να προβεί σε σημαντική ανακαίνιση για να μετατρέψει το ακίνητο σε έναν κορυφαίο προορισμό φιλοξενίας, ενισχύοντας την αξία και την ελκυστικότητά του, σε χρόνο που θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στο Parklane, μετά την εξασφάλιση πολεοδομικών αδειών για την ανάπτυξη δύο οικιστικών πύργων, ο Όμιλος προχωρά στον σχεδιασμό για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για τον πρώτο πύργο, Parklane Residences, το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Τα Parklane Residences θα υπάγονται στο εμπορικό σήμα The Luxury Collection της Marriott.

Επιπλέον, ο Όμιλος θα επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό του μέσω εταιρικής αναδιάρθρωσης και εισφοράς ορισμένων περιουσιακών στοιχείων φιλοξενίας από τη μητρική του εταιρεία Prodea Real Estate Investment Company S.A. εντός του 2026.