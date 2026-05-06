Εκατοντάδες οι αποφάσεις συγχωνεύσεων από Κομισιόν το 2025

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού του 2025, παρουσιάζοντας σειρά παρεμβάσεων και ποσοτικών αποτελεσμάτων που αφορούν την ενιαία αγορά.

Το 2025 η Κομισιόν έλαβε σύμφωνα με την έκθεση 325 αποφάσεις σε υποθέσεις συγχωνεύσεων, εκ των οποίων το 97% εγκρίθηκε χωρίς όρους, ενώ το 88% διεκπεραιώθηκε μέσω απλουστευμένης διαδικασίας. Συνολικά κοινοποιήθηκαν 384 συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, εγκρίθηκαν εννέα εθνικά μέτρα σε πέντε κράτη-μέλη, συνολικού ύψους €18,4 δισ., στο πλαίσιο του νέου πλαισίου για την καθαρή βιομηχανία.

Σε επίπεδο επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, επιβλήθηκαν από τον εκτελεστικό βραχίονα της Ένωσης σημαντικά πρόστιμα, μεταξύ των οποίων €2,95 δισ. σε εταιρεία τεχνολογίας για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και €329 εκατ. σε εταιρείες διανομής τροφίμων για συμμετοχή σε καρτέλ.

Παράλληλα, η Επιτροπή ενέκρινε μεγάλα επενδυτικά σχήματα για την ενεργειακή μετάβαση, όπως γαλλικό πρόγραμμα €11 δισ. για υπεράκτια αιολικά πάρκα και γερμανικό σχέδιο €5 δισ. για αποανθρακοποίηση βιομηχανίας. Στον τομέα της ενέργειας, εγκρίθηκαν επίσης εθνικά μέτρα για στρατηγικά αποθέματα ηλεκτρικής ισχύος, όπως €300 εκατ. στη Σουηδία και €750 εκατ. στην Εσθονία.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις της σε συγχωνεύσεις και αντιμονοπωλιακές υποθέσεις οδήγησαν σε άμεση εξοικονόμηση για τους καταναλωτές ύψους €12,4 έως 21,9 δισ. το 2025, που αντιστοιχεί σε περίπου 60 έως 100 ευρώ ανά νοικοκυριό ετησίως για την περίοδο 2012-2025. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, καταγράφηκαν 154 νέες έρευνες το 2025 και 71 κοινοποιήσεις σχεδίων αποφάσεων από εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Στην έκθεση καλύπτεται επίσης η εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (EU Digital Markets Act - DMA) που επιβάλλει αυστηρούς κανόνες στους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς, στοχεύοντας στη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού και μεγαλύτερης επιλογής για τους χρήστες, περιορίζοντας έτσι τις καταχρηστικές πρακτικές των κυρίαρχων πλατφορμών.

Ακόμη, καλύπτεται η εφαρμογή του Κανονισμού Ξένων Επιδοτήσεων (Foreign Subsidies Regulation - FSR) που επιτρέπει στην Επιτροπή να διερευνά και να αντισταθμίζει τις οικονομικές συνεισφορές από κυβερνήσεις εκτός ΕΕ που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού υποβάλλοντας τις εταιρείες που επιδοτούνται από το εξωτερικό σε έλεγχο παρόμοιο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον η έκθεση αναφέρεται κσι στη διεθνή συνεργασία της ΕΕ στον τομέα του ανταγωνισμού.

Πηγή: ΚΥΠΕ