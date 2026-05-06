Μάκης Κεραυνός: Θετικό κλίμα στο ΕCOFIN για προώθηση ενοποίησης κεφαλαιαγορών

Το θετικό κλίμα για την προώθηση της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης. Στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Υπουργός εξέφρασε αισιοδοξία ότι σύντομα θα επιτευχθεί τελική συμφωνία επί του πακέτου για την ενοποίηση και εποπτεία των αγορών.

«Οι εξελίξεις δικαιώνουν ακριβώς τον έγκαιρο εντοπισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η στρατηγική μας αυτονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας», απάντησε σε σχετική ερώτηση του ΚΥΠΕ ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών.

Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα εκκρεμή ζητήματα αφορούν την κεντρική εποπτεία και το μοντέλο διακυβέρνησης της Ρυθμιστικής και Εποπτικής Αρχή των Χρηματοοικονομικών Αγορών της ΕΕ (ESMA), για τα οποία όπως σημείωσε, «υπάρχουν κάποιες απόψεις από κράτη-μέλη».

Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών εκτίμησε ότι «το κλίμα ήταν πολύ θετικό για να προχωρήσουμε σε μια ακόμα συζήτηση στη βάση ενός εγγράφου που είχε καταθέσει η Κυπριακή Προεδρία ώστε σύντομα να φτάσουμε σε μια τελική σύγκλιση που να συμφωνούμε όλοι».

Ο κ. Κεραυνός εξήγησε ακόμη ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει πραγματοποιήσει 13 τεχνικές συναντήσεις μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου, επιτυγχάνοντας την πρώτη ολοκληρωμένη εξέταση της πρότασης, ενώ σημείωσε ότι οι Υπουργοί αναγνώρισαν ευρέως την ανάγκη αποφυγής επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και αύξησης του κόστους, καθώς και την ισορροπία μεταξύ φιλοδοξίας και ταχύτητας στην υλοποίηση.

Παράλληλα, στο ECOFIN επιτεύχθηκε γενική προσέγγιση για την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, με πρόβλεψη απευθείας πρόσβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας (EPPO) και της ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) σε βάσεις δεδομένων ΦΠΑ. Ο κ. Κεραυνός χαρακτήρισε τη συμφωνία «βασικό βήμα στην καταπολέμηση της απάτης», τονίζοντας ότι «διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών και η πρόσβαση σε δεδομένα διέπονται από αυστηρούς κανόνες, με παράλληλη τήρηση των προτύπων προστασίας δεδομένων».

Εξετάστηκε επίσης η πορεία υλοποίησης του δανείου €90 δισ. προς την Ουκρανία, με τον υπουργό να σημειώνει ότι «η Κυπριακή Προεδρία εργάστηκε ακατάπαυστα ώστε να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το δάνειο», επιτρέποντας την έναρξη εκταμιεύσεων το συντομότερο δυνατό.

Συζητήθηκαν επίσης τα οικονομικά αποτελέσματα της συνάντησης Υπουργών Οικονομικών και διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 στις 16 Απριλίου, με επίκεντρο τις οικονομικές προοπτικές και τις παγκόσμιες ανισορροπίες.

Από την πλευρά του, ο Επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, καλώντας σε διατήρηση ρυθμού και φιλοδοξίας. «Δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο σημαντική στιγμή για να γίνουν τα αναγκαία βήματα ώστε η ενιαία αγορά να αποδώσει τις πλήρεις δυνατότητές της, ιδίως όσον αφορά τα κεφάλαια. Η ανταγωνιστικότητά μας διακυβεύεται», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ, ο Επίτροπος χαρακτήρισε τη συμφωνία βήμα που καθιστά την EPPO και την OLAF «πιο αποτελεσματικές, αποδοτικές και καλύτερα συντονισμένες» στην καταπολέμηση της απάτης. Για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε εκταμιεύσεις 3,5 δισ. ευρώ σε επτά κράτη-μέλη από τον Μάρτιο, με επιπλέον 16 δισ. στη Σλοβακία και 4,6 δισ. στην Ελλάδα σήμερα.

Παρουσίασε επίσης τη νέα επικοινωνία της Επιτροπής για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, με σχέδιο δράσης για την απλούστευση κανόνων σε 12 τομείς, καλώντας Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να αξιολογούν τροπολογίες με κοινή μεθοδολογία.

Επιπλέον, ο Επίτροπος επεσήμανε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει ήδη την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, τονίζοντας ότι τυχόν δημοσιονομική στήριξη πρέπει να είναι «προσωρινή και στοχευμένη, με εστίαση στους πιο ευάλωτους, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα».

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για το μνημόνιο κατανόησης που θα καθορίζει τους χρηματοδοτικούς όρους, σε συντονισμό με το ΔΝΤ, ενώ εργάζεται παράλληλα για τη σύναψη δανειακής συμφωνίας που πρέπει να τεθεί σε ισχύ πριν ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις.

Όσον αφορά τις κυρώσεις, ο Επίτροπος ανακοίνωσε την υιοθέτηση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο «ασκεί πίεση σε βασικούς τομείς» και αποσκοπεί στην περαιτέρω περιστολή της ρωσικής πολεμικής μηχανής, τονίζοντας ότι «η διατήρηση και κλιμάκωση της πίεσης στον Ρώσο επιτιθέμενο παραμένει κρίσιμης σημασίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ