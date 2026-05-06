Καζίνο Κύπρου: Αύξηση 20% στα έσοδα το 2025 και αυστηρότερη εποπτεία

Το Ολοκληρωμένο Θέρετρο Καζίνο (ICR) στη Λεμεσό και τα τρία δορυφορικά καζίνο σε Λευκωσία, Αγία Νάπα και Πάφο πέτυχαν το 2025 μια εντυπωσιακή άνοδο στα ακαθάριστα έσοδα παιγνίων (GGR), ενισχύοντας τα δημόσια έσοδα από φόρους και τέλη άδειας. Η εν λόγω επένδυση θεωρείται κομβική για τη διαφοροποίηση του κυπριακού τουριστικού μοντέλου και για την προσέλκυση επισκεπτών όλο τον χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιέχονται στην ετήσια έκθεση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου (ΑΠΕΚ) στην υφυπουργό παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, από τον πρόεδρο της Αρχής, δρα Πιερή Χουρίδη, τον αντιπρόεδρο, Μάριο Πιερή, και τον εκτελεστικό διευθυντή, Χάρη Τσαγγαρίδη, τα ακαθάριστα έσοδα παιγνίων ανήλθαν το 2025 σε 227 εκατ. ευρώ, από 189,2 εκατ. το 2024 –αύξηση 20%. Από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Ιούλιο 2024, το άθροισμα των εσόδων ξεπέρασε τα 529,7 εκατ. ευρώ. Το 2025 το 86% του GGR προέρχεται από τη Λεμεσό, το 8% από τη Λευκωσία, το 3% από την Πάφο και το 2% από την Αγία Νάπα.

Ο πρόεδρος της ΑΠΕΚ, Πιερής Χουρίδης, στο εισαγωγικό του σημείωμα επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου, τη συνεπή εποπτεία και τη διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας και εμπιστοσύνης, οι οποίες ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα των επίγειων καζίνο.

Στο τέλος του 2025 οι ενεργοί εγγεγραμμένοι παίκτες (όσοι έχουν παίξει μια φορά το τελευταίο δωδεκάμηνο) ήταν 65.989, από 55.137 το 2024 και 46.599 το 2023. Η αύξηση αποδίδεται στη λειτουργία του ICR και στην προσέλκυση παικτών από το εξωτερικό. Οι διεθνείς παίκτες υπερτερούν των Κυπρίων (πάνω από τέσσερις φορές περισσότεροι το 2024 και έξι το 2025).

Έσοδα για το κράτος

Σημαντικό είναι και τα έσοδα που προκύπτουν για το κράτος. Τα έσοδα από τον φόρο καζίνου (15% επί GGR) ήταν 34,05 εκατ. ευρώ το 2025, 28,3 εκατ. ευρώ το 2024 και 19,5 εκατ. ευρώ το 2023. Πρόσθετα, τα ετήσια τέλη άδειας ανέρχονται σε 2,5 εκατ. ευρώ για τα πρώτα τέσσερα χρόνια λειτουργίας και 5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα. Η οριστική άδεια λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο Θέρετρο Καζίνο χορηγήθηκε το 2023.

Η εποπτεία

Σε ό,τι αφορά την εποπτεία, η ΑΠΕΚ εφαρμόζει risk-based μοντέλο, με εκατοντάδες προγραμματισμένες και αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, τεχνικούς ελέγχους σε μηχανές και data analytics για πραγματικό χρόνο παρακολούθησης. Η ομάδα χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης διασταυρώνει μηνιαίες δηλώσεις GGR με λογιστικά και ελεγκτικές εκθέσεις, ενώ, ως αρμόδια Αρχή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επιβάλλει αυστηρά KYC και παρακολούθηση συναλλαγών. Κυρώσεις επιβάλλονται για παραβάσεις, από διορθωτικές συστάσεις έως αναστολές αδειών.

Σε επίπεδο πολιτικών προστασίας των παικτών, η Αρχή και ο διαχειριστής του καζίνο εφαρμόζουν ένα πλέγμα μέτρων που περιλαμβάνει μηχανισμούς αυτοαποκλεισμού, όρια συμμετοχής και στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις παικτών υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, καταγράφονται δεκάδες περιστατικά ενεργοποίησης μέτρων αυτοαποκλεισμού, με τον αριθμό των σχετικών αιτημάτων να παρουσιάζει αυξητική τάση σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους.

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τόσο εντός των χώρων του καζίνο όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης των παικτών γύρω από τους κινδύνους του εθισμού. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν παροχή πληροφοριακού υλικού, εκπαίδευση προσωπικού για αναγνώριση προβληματικής συμπεριφοράς και συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς.