Ποιο λάθος των οδηγών προκαλεί βλάβη στο αυτοκίνητο - Τι πρέπει να αποφύγεις

Μεγάλη προσοχή στη θέση των ποδιών κατά την οδήγηση πρέπει να δίνουν οι οδηγοί, καθώς η λάθος θέση τους μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή φθορά στο αυτοκίνητο, με την επισκευή να ανέρχεται σε εκατοντάδες ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο λάθος δε μπορεί να δημιουργήσει άμεσο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα μετάδοσης, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά του οχήματος.

Στο συγκεκριμένο σφάλμα υποπίπτει η συντριπτική πλειονότητα των οδηγών, και κυρίως οι νέοι οδηγοί που μόλις έχουν λάβει την άδεια οδήγησής τους, αγνοώντας τις συνέπειες αυτής της συνήθειας.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Πολλοί από εκείνους που οδηγούν αυτοκίνητο με χειροκίνητο κιβώτιο, πατάνε συνεχώς το πεντάλ του συμπλέκτη, ενώ δεν χρειάζεται. Το αριστερό πεντάλ πρέπει να το πατάμε μόνο όταν πραγματοποιούμε αλλαγή σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, και όχι όταν περιμένουμε να ανάψει πράσινο το φανάρι ή να μπει κάποιος στο αυτοκίνητο.

Όσο πιο συχνά πατάμε το πεντάλ του συμπλέκτη, τόσο περισσότερο, φθείρεται το το ρουλεμάν του συμπλέκτη το οποίο πιέζει άσκοπα το βολάν.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που είμαστε σταματημένοι κάτω από έναν φωτεινό σηματοδότη περιμένοντας την πράσινη ένδειξη, ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκαλέσουμε ατύχημα. Αυτό διότι, αφήνοντας κάποια σχέση στο κιβώτιο ενώ είμαστε ακινητοποιημένοι, υφίσταται το σενάριο να γλιστρήσει το πόδι μας από τον συμπλέκτη και να σημειωθεί σύγκρουση με το όχημα που βρίσκεται μπροστά μας.

Όσο περιμένουμε, λοιπόν, να ανάψει το πράσινο φανάρι πρέπει να βγάζουμε την ταχύτητα που έχουμε στο κιβώτιο και να κρατάμε το αριστερό μας πόδι μακριά από το πεντάλ του συμπλέκτη. Για αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχει το ειδικό στήριγμα του ποδιού που βρίσκεται εκ των αριστερών του συμπλέκτη.

Εξίσου καταστροφικό λάθος πολλών οδηγών είναι ότι δεν πατάνε μέχρι τέρμα το αριστερό πεντάλ, με αποτέλεσμα να φθείρουν τον δίσκο του συμπλέκτη και το ρουλεμάν, δίχως να το αντιλαμβάνονται.

