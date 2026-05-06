Σε βαρύ πένθος ο Νότης Σφακιανάκης - Πέθανε η αδελφή του Πολυάννα

Δύσκολες στιγμές περνά ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς πέθανε το βράδυ της Δευτέρας η αδελφή του Πολυάννα, λίγους μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Ο γνωστός τραγουδιστής καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια μεγάλη απώλεια, αυτή της αδελφής του, μετά την απώλεια της συζύγου του, Κίλι Σφακιανάκη, πριν από έξι μήνες, με τον καλλιτέχνη να βυθίζεται και πάλι σε βαρύ πένθος.

Νότης Σφακιανάκης: Δεύτερη απώλεια μέσα σε έξι μήνες

Η Πολυάννα Σφακιανάκη έδινε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο το τελευταίο διάστημα και είχε μεταφερθεί στην Αθήνα προκειμένου να υποβάλλεται σε θεραπείες.

Η κηδεία της πρόκειται να γίνει την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Κω, τον τόπο καταγωγής της, όπου και διέμενε όλα αυτά τα χρόνια.

Η Πολυάννα Σφακιανάκη ήταν μητέρα δύο κοριτσιών, της Κατερίνας και της Μαρίας Ανδρουλή.

Η θάνατος του αδερφού του το 2004

Το 2004 ο Νότης Σφακιανάκης είχε χάσει τον αδελφό του. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή του ο τραγουδιστής για τον Γιώργο Σφακιανάκη, είχε φύγει από τη ζωή μετά από τρίμηνη ασθένεια.

Τα τελευταία χρόνια ο γνωστός τραγουδιστής έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει επιλέξει να απέχει από τη νυχτερινή ζωή και γενικότερα από τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Πλέον πολλοί συνάδελφοί του μιλάνε για το αν θα επιστρέψει στις πίστες, ωστόσο οι περισσότεροι εκτιμούν ότι ο ίδιος έχει αποφασίσει να μην επιστρέψει.

Πηγή: iefimerida.gr